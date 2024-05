Aquí están los ‘petrovideos’ que revelaron cómo fue campaña sucia detrás del triunfo de Petro: “Línea ética se va a correr un poco”

“Iré a la Fiscalía a declarar como testigo sobre el “watergate” que se hizo sobre mi campaña electoral. ¿Quiénes fueron los responsables de interceptar casi durante un año entero las comunicaciones de mi campaña a la presidencia?”, señaló el presidente Petro este miércoles.

El primer mandatario anunció así la diligencia judicial que se realizará con él, en calidad de víctima, sobre las grabaciones realizadas en su campaña presidencial conocida como los ‘petrovideos’, que fueron reveladas por SEMANA y que dejaron ver la forma cómo el Pacto Histórico había “corrido la línea ética”, como lo señalaba el mismo Sebastián Guanumen, para descalificar a sus contradictores.

La diligencia es inédita para la Casa de Nariño. Se realizará allí a las 8 de la mañana ante un fiscal, un investigador y un delegado de la Procuraduría. El primer mandatario le dejó saber a esos organismos que tenía el interés de declarar personalmente y no enviar un documento, como suelen hacer los jefes de Estado.

Los ‘petrovideos’ estremecieron el final de la campaña que finalmente le dio el triunfo a Gustavo Petro. Se trataba de largas horas de grabación de las sesiones de los comités de estrategia política, digital y de comunicaciones. Todo lo que se cuenta que se va a hacer allí, efectivamente terminó pasando. Lo que hablaban impactó, pues iba en contra de la promesa del actual primer mandatario de llevar a cabo una campaña limpia.

En varias de esas reuniones participó el candidato presidencial; su esposa, Verónica Alcocer. También Roy Barreras, Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Catalina Velasco, Clara López, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega, Roosvelt Rodríguez y Eduardo Ávila. La mayoría luego con cargos de mucha importancia en el Gobierno.

En las conversaciones quedaron claras las líneas de ataque que tuvo la campaña de Petro para aniquilar política y moralmente a sus contrincantes. Esto fue lo más impactante:

1. “Ponerle a ‘Fico’ cara de depravado”

“En el tema de mujeres, hay que ver cosas como: ¿usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara así como depravado, no sé. ¿Le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Dejaría usted a su mamá o papá con los aliados de Fico? Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia”, decía en un aparte Sebastián Guanumen, quien luego fue nombrado como cónsul de Colombia en Chile. También propone pintarlo como una “marioneta”.

2. “Irnos al ataque contra Alejandro Gaviria”

En uno de los videos, Roy Barreras dice: “Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve para coger al abandonado Fajardo (Sergio) y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer; nosotros estamos listos para ir a la batalla. Lo que tenemos es que definir, es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria, y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque (…) no lo puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal (…). Yo soy el primero en decir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza”.

3. “Christian Daes financia irregularmente la campaña Petro”

Uno de los temas de debate en esas largas horas fue como decirle a María Antonia Pardo, la periodista había sido nombrada directora de comunicaciones de Gustavo Petro desde mayo de 2021, que no querían seguir contando con sus servicios. El problema es que según lo que contaban a ella le pagaba el sueldo el empresario Cristian Daes. Verónica, la esposa del candidato, aseguró que ella es una “irresponsable” y que nunca entendió que estaba en una campaña presidencial. Pidió que la sacaran”hoy mismo”. El asesor español Xavier Vendrell agregó que la profesional “no tiene la actitud ni la aptitud”.

“En cualquier caso hay que concretar quién financia el equipo de campaña, si (Cristian) Daes continúa financiando eso... Se supone que hay un señor que es Daes que está pagando un equipo de comunicaciones. Si es así, tenemos que conseguir que Daes lo haga con otra persona”, dijo el asesor catalán. “Yo a esos manes les tengo miedo, no se preocupen”, respondió Armando Benedetti. Vendrell propuso entonces decirle lo siguiente a Daes: “O manejas bien esto, o el titular que puede salir es: Daes financia de manera irregular la campaña de Petro”.

El asesor Xavier Vendrell propone decirle a Daes que si no los ayuda el titular que puede salir es “Daes financia irregularmente la campaña Petro”. | Foto: juan carlos sierra-semana / Instagram @mariantoniapardo

4. “Un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”

“La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle, con la junta directiva, cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”, dice Roy Barreras en uno de los videos.

En su momento, la compañía negó rotundamente esa versión. “Supergiros rechaza tajantemente esta alusión hecha por Roy Barreras. La empresa no apoya, no ha apoyado, ni apoyará económicamente a campaña política alguna”, dijo Édgar Páez, presidente de empresa, a través de un comunicado.

Supergiros vs. Roy Barreras. | Foto: LeÓn DarÍo PelÁez-semana

5. “Una explosión controlada”

En la campaña de Petro había mucha preocupación por las visitas de Piedad Córdoba a los extraditables. “Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron”, señala Roy Barreras ante Clara López Obregón y Eduardo Noriega. Ahí se adelanta a lanzar una propuesta: “prepararse” para la tormenta y anticiparse al estallido político y judicial, como quien “estalla controladamente” un explosivo.

La fallecida senadora Piedad Córdoba. | Foto: león dario pelaez

6. Juan Fernando Petro, el “güevón” del “perdón social”

También había preocupación por las visitas de Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota, donde se reunió con delincuentes de primer nivel. “Esta mañana salí con mucha pereza a explicar lo inexplicable en La W”. Y suelta una frase: “La conclusión es que si el hermano de Duque es mamón, el de Petro es güevón”.

Barreras agregó: “Es un error, una imbecilidad total. Tiene que pedir perdón por haber metido la pata hasta las rodillas”.

En la campaña no sabían de las visitas de Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota a hablar con criminales, Roy Barreras trató de atajar el escándalo, pero él mismo reconocía que no tenía cómo explicarlo. | Foto: Marco Diaz / Tomadas del Twitter de Juan Fernando Petro.

Luego se supo que Juan Fernando Petro se había reunido con detenidos de la talla de una de las cabezas del mayor escándalo de corrupción en Bogotá, el ‘carrusel de la contratación’, Iván Moreno; los exgobernadores de San Andrés, Ronald Housni Jaller; Guainía, Javier Eliécer Zapata, y de Casanare, Whitman Porras. Además, el exalcalde de Villavicencio, Franklin Germán Chaparro, y los excongresistas Álvaro ‘el Gordo’ García y Manuel Antonio Carebilla.

7. “La línea ética, pues, se va a correr un poco”

En una de las reuniones, sale una pregunta: “¿Tenemos algún tipo de margen ético alrededor de esto?”, dice Gabriel Ramón Pérez, creador digital y fotógrafo del equipo del Pacto y varios líderes de la Unión Patriótica (UP).

“Yo suelto esto porque yo sé cómo funciona y qué se hace en estos casos, pero no sé si haya algún problema con alguien que tenga un impedimento ético, moral, religioso o lo que sea, y vaya a haber problemas entre nosotros o conflictos y no creo que sea la idea”, agrega.

La respuesta de Sebastián Guanumen es diciente y polémica:

“Compas, esto es una campaña de defensa y ataque… la línea ética, pues se va a correr un poco”.

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética, pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, aseguró Guanumen.

8. “Testarudo, izquierdoso y terco”