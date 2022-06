Atención: esta fue la orden de Sebastián Guanumen, de la campaña de Petro, para atacar a SEMANA en venganza por los ‘petrovideos’

Sebastián Guanumen sigue dando de qué hablar. A pesar de que el joven estratega no ha salido a dar explicaciones y no se ha pronunciado luego del escándalo de los ‘petrovideos’, ahora da lineamientos a influenciadores de redes sociales para atacar a SEMANA, a su directora, Vicky Dávila, por haber revelado el polémico material audiovisual. La fuente anónima que le entregó los ‘petrovideos’ a este medio es la misma que está alertando de este ataque contra este medio, en represalia.

Una prueba que tiene la persona que compartió esta información es una lista que obtuvo de una reunión presencial que se realizó recientemente para organizar la nueva estrategia de defensa.

Según dijo, a raíz de los ‘petrovideos’, ya no se realizan reuniones virtuales y todo se hace de forma presencial.

“La instrucción de Sebastián fue que se fueran con todo contra ustedes”, reveló la fuente anónima a SEMANA.

Lineamientos Pacto Histórico. - Foto: CORTESÍA

La fuente contó que esos influenciadores, que tratan de despistar a las audiencias presentándose supuestamente como “periodistas independientes”, tienen cercanía con el candidato presidencial Gustavo Petro. Eso quedó en evidencia días antes de la primera vuelta, cuando varios de ellos se reunieron con Petro y se tomaron una fotografía.

Según la fuente anónima, los ataques contra SEMANA en los últimos días han sido difundidos y replicados por esos influenciadores.

Uno de los que sale en la fotografía y en la lista revelada en las últimas horas es el abogado Daniel Monroy, quien, como mencionó la fuente, ha enviado múltiples mensajes en contra de esta revista.

“El ridículo que está haciendo SEMANA y Vicky Dávila con los vídeos ilegales es mayúsculo. Por más que los reviso no encuentro nada reprochable o ilegal. Entonces me pregunto ¿Cuál es la finalidad de publicarlos?”, dice en un mensaje que tiene 6.300 me gusta.

Otro de los referenciados por la fuente anónima y que ha reconocido ser militante del Pacto Histórico, y que ha atacado a SEMANA en varias ocasiones, es Alejo Vergel. Se define como abogado y tiene más de 250.000 seguidores solo en Twitter.

“Ay no, ya lo de SEMANA es demencial. Dizque comparar unas chuzadas ilegales donde se habla de estrategias de campaña, con el Proceso 8000. Vicky Dávila es de lo peor. Tremenda campaña sucia la que puso en marcha a favor de Rodolfo. Eso sí es grave. ¿Quién y cómo pagan eso?”, dijo.

Levy Rincón, quien tiene 483.000 seguidores en Twitter, y ha logrado una audiencia afín ideológicamente a la izquierda por medio de un lenguaje soez. Es otro de los que tiene la instrucción de atacar a este medio.

En su caso, no solo cuestionó a SEMANA, sino a varios medios de comunicación, luego de que se conocieran los ‘petrovideos’.

“Yo le doy trabajo a los columnistas de Las 2 orillas, Kien & Ke, SEMANA y a los bodegueros de Uribe, Rodolfo Hernández y del centro. Y después están diciendo que los petristas no generamos empleo ¡Los tengo viviendo sabroso! ¡Gran hijueputas! Att: el más barra brava de la camada”, comentó en las últimas horas. Rincón también sale en la foto con Petro y Guanumen, en el encuentro antes de la primera vuelta.

En el listado aparecen igualmente David Rozo (@DonIzquierdo), así como Sebastián Rodríguez, quien también publicó críticas contra este medio de comunicación luego de que estallara el escándalo.

También figuran Carlos Córdoba y Nicolás Isaza (@ecoaneko). Todos ellos también estuvieron con Petro y Guanumen en esa reunión.

La fuente anónima relató que el mismo Gustavo Petro pidió desmontar la foto en la que sale el candidato con estos influenciadores. Allí tienen un cartel que dice “mi voto es secretosky”. En el caso de Guanumen, el cuestionado estratega decidió poner sus cuentas en redes sociales como privadas.

Gustavo Petro y Sebastián Guanumen junto a varios creadores de contenido. - Foto: INSTAGRAM: @guanumenseb

Aunque la foto es de hace varias semanas, deja en evidencia la cercanía de Guanumen y el Pacto Histórico con estos creadores de contenido.

“Si no me falla la memoria, esa foto fue tomada en el apartamento de Gustavo un día antes de primera vuelta. Sebastián convocó a todos estos influencers para masificar notas, vídeos, etc., en redes sociales y que tuviera un impacto en las elecciones al otro día”, relató la fuente anónima.

La foto se habría tomado el 27 de mayo, dos días antes de la segunda vuelta presidencial, en el apartamento de Petro en Bogotá.

El propósito de la campaña era generar contenidos a favor del candidato de cara a la primera vuelta. Efectivamente, la información de la fuente coincide con que varios de esos perfiles publicaron videos con Petro, mostrando un lado amable del candidato, un día antes de que los colombianos acudieran a las urnas. Esas cuentas tienen un amplio alcance a audiencias, especialmente en jóvenes, que consumen esos contenidos en las redes sociales.

La fuente aclaró que en medio de la estrategia de Guanumen para contrarrestar el escándalo de los petrovideos, también dio lineamientos de que no todo debía salir de las cuentas oficiales, sino que se deben utilizar otras, incluso, falsas, que llaman “laterales” para llevar a cabo la campaña de desprestigio.

“Esa fue la orientación de Sebastián, puede que los hayan atacado desde esos perfiles o desde perfiles laterales, para no hacerlo tan de frente (...) Eso es una de las cosas que han pasado del jueves para acá”, afirmó la fuente.

Evidentemente, desde que SEMANA publicó los ‘petrovideos’ ha recibido múltiples ataques no solo de los líderes del Pacto Histórico, sino de varios de esos influenciadores de izquierda y de cuentas alternas sin identificar.