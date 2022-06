Los ‘petrovideos’: la historia desconocida del grave escándalo político que sacude a Colombia

Hacia las 5:30 de la tarde del pasado miércoles 8 de junio, una fuente anónima se contactó con algunos periodistas de SEMANA de manera simultánea. En su poder aseguró tener las pruebas en video de la estrategia de guerra sucia que puso en marcha la campaña presidencial de Gustavo Petro. Usando mecanismos encriptados de comunicación, alojados en servidores fuera de Colombia, la fuente remitió a esta revista horas y horas de video que se convirtieron en la mayor filtración de la política en el país desde el escándalo de los narcocasetes que dieron origen al Proceso 8.000.

La justificación de la fuente, para contactar a este medio, fue la siguiente: “Como militante de la Colombia Humana, decido revelar una verdad frente a lo que ha pasado en estas elecciones; el límite moral debe caracterizarse por la necesidad de no degradar el debate ni condicionar la honestidad y la identidad política. Por esto, considero que es el momento de dar a conocer mi desacuerdo con una campaña que ha demostrado a toda costa que definitivamente el fin sí justifica los medios para llegar al poder (...) Hoy, tal vez tarde, me doy cuenta de que se está hundiendo en el fango con tal de quitar del camino a sus contrincantes, sin importarles sus familias, su carrera política y hasta su dignidad y honra”. La comunicación agregó: “Quiero con esto iniciar un camino que direccione a Colombia hacia un verdadero cambio, con el que pueda dejar atrás las campañas de odio y miedo, y que comencemos a avanzar hacia una patria en la que todos hagamos parte de un pacto por la paz, la igualdad y la justicia social”.

De inmediato, con el material recibido, la redacción de SEMANA comenzó una maratónica jornada para procesar cada minuto de video. Por tratarse de una información de interés nacional, la decisión fue publicar el contenido ante el compromiso de esta casa periodística con los lectores, la democracia y todos los colombianos. Lo que los periodistas encontraron fue demoledor. Se trataba de largas sesiones de los comités de estrategia política, digital y de comunicaciones de Petro, en las que se trazaron todos los planes que, comparados con lo que ha sucedido en los últimos meses, coinciden perfectamente. En varias de esas reuniones participó el candidato presidencial; su esposa, Verónica Alcocer, y algunos alfiles de confianza como Roy Barreras, Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Catalina Velasco, Clara López, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega, Roosvelt Rodríguez y Eduardo Ávila.

Gustavo Petro - Foto: juan carlos sierra- semana

Conectados vía Zoom, en algunos de esos encuentros participaron igualmente tres asesores extranjeros. El publicista ecuatoriano Vinicio Alvarado, quien trabajó con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y fue asesor de Rafael Correa en Ecuador. Alvarado terminó condenado por corrupción junto al expresidente y está prófugo. Asimismo, el catalán Xavier Vendrell, quien fue militante del grupo terrorista Terra Lliure, en España. Esa organización es señalada de cometer unos 200 atentados en ese país. El otro asesor internacional que se ve en algunas de las grabaciones es el psicólogo uruguayo Daniel Eskibel, fundador de Maquiavelo & Freud, un reconocido blog de psicología política.

Lo primero que revelan los videos es que, como lo anunciaba la fuente anónima, la primera y más macabra estrategia consistió en aniquilar política y moralmente a los contrincantes más fuertes de Petro para que llegaran muy débiles a la primera vuelta, el 29 de mayo, o que incluso se quedaran en el camino y no pudieran participar en la contienda.

Contra Federico Gutiérrez el plan fue aterrador. Sebastián Guanumen, asesor de comunicaciones de Petro, en una reunión con el equipo digital, dio la siguiente instrucción de desprestigio: “En el tema de mujeres, hay que ver cosas como: ¿usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara así como depravado, no sé. ¿Le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Dejaría usted a su mamá o papá con los aliados de Fico? Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia”. Justo antes de la primera vuelta, en las cuentas de Twitter de algunos integrantes del Pacto Histórico, de manera precisa, se empezó a reflejar esa estrategia de guerra sucia. Muchos se preguntaban, justamente, si las personas podían confiar dejándoles sus hijos al cuidado de un presidente como Federico Gutiérrez.

Guanumen, por lo que dice en los videos, comanda una auténtica bodega que actúa como una máquina de destrucción del buen nombre y la honra de quienes contradicen a Petro. Este asesor acepta que él y su equipo cumplen una doble función: difundir información por canales oficiales de integrantes del Pacto Histórico y mediante cuentas paralelas diseñadas específicamente para el desprestigio y el acoso. Guanumen también revela la táctica para vincular falsamente al candidato del Equipo por Colombia con el narcotráfico. “En el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿sabía usted que Fico nunca, hay que exagerar, nunca metió a la cárcel (...) Sabía que defendía a la Oficina de Envigado? Como que la gente que salga a la calle y la roben, piense: hijueputa, esto es Fico (...) Que la gente piense que la inseguridad es culpa de Fico. Si Fico es presidente, vamos a vivir en la inmundicia”.

Efectivamente, hasta último momento, los alfiles de Petro llamaron a Federico Gutiérrez bajo la expresión “narcotrá-Fico”. Y el propio Petro, en sus redes sociales, lo señaló de tener vínculos con las bandas criminales. Días antes de la primera vuelta, Fico había denunciado que miembros de la campaña de Petro estaban buscando a narcotraficantes presos, como Julio Perdomo y alias Douglas, para que declararan falsamente en su contra.

Gutiérrez, al conocerse los ‘petrovideos’, amplió su denuncia contra Petro en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que el Pacto Histórico actuó como una “banda criminal”. Fico calificó este escándalo como el Petrogate.

Contra Sergio Fajardo, a quien Roy Barreras llamaba “no confiable”, también se puso en marcha una estrategia combinada: atacarlo, defenderlo, convocarlo, debilitarlo y al final derrotarlo. En cuanto a Alejandro Gaviria, los ‘petrovideos’ muestran que, cuando lanzó su candidatura, generó miedo en la campaña de Petro. Por tanto, en los comités estratégicos empezaron a planear cómo “tratarlo mal”. Luego lo usaron a tal punto que Gaviria terminó traicionando a Fajardo, según los videos, planeando cómo tener un pie en la campaña de la Centro Esperanza y otro en la de Petro, junto con su esposa Carolina Soto. Por lo que se ve en las piezas audiovisuales, a Rodolfo Hernández le están aplicando la misma dosis de guerra sucia. Antes se notaba la simpatía de Petro con Hernández, pero tan pronto el ingeniero pasó a la segunda vuelta, con cerca de 6 millones de votos, el Pacto Histórico empezó a fustigarlo en redes y a llamarlo “fascista, uribista y corrupto”.

Pero tal vez lo más grave ha sido la persecución que le han montado con el secuestro y posterior desaparición de su hija Juliana, todo esto producto de la máquina de difamación al servicio de las aspiraciones presidenciales de Petro.

Tras las primeras publicaciones de los ‘petrovideos’, Petro permaneció en silencio por 12 horas. Luego apareció en sus redes sociales hablando de una supuesta infiltración a su campaña y de chuzadas. Esa teoría se le vino al piso cuando SEMANA reveló un fragmento de video que se convirtió en la prueba de cómo los comités estratégicos, en los que se hacían los planes para atacar a contrincantes, manejar las crisis y demás, se hacían frente a las cámaras. Incluso, en ese aparte divulgado, los protagonistas, entre ellos Roy Barreras y una asesora de Alfonso Prada, bromean y dicen que están transmitiendo en la web.

La fuente anónima que contactó a SEMANA, y cuya identidad se desconoce por completo, se mostró como una persona desilusionada al ver lo que estaba ocurriendo con la guerra sucia. Durante largas horas de video, queda claro que a Petro le mortifican las acusaciones de que podría ser un presidente expropiador. También se discuten en los comités las comparaciones con Hugo Chávez y la posibilidad de tenerse que convertir en un “Petro domesticado”.

En varias de las reuniones participó el candidato presidencial y su esposa, Verónica Alcocer. También Roy Barreras, quien, por sus declaraciones y planes, fue uno de los protagonistas de los ‘petrovideos’. - Foto:

La paloma de la paz de Juan Manuel Santos, paradójicamente, genera controversia en la campaña. Petro, que dice ser un defensor de los acuerdos de paz con las Farc, pidió poner el logo de la paloma en otro lado para no generar confusión. Roy Barreras, por su parte, se le plantó y le dijo que la seguiría usando.

En los ‘petrovideos’ quedan en evidencia otros episodios graves como la visita a la cárcel La Picota por parte de Juan Fernando, el hermano de Petro. Barreras lo llama “güevón” y propone ante los otros estrategas que pida perdón. Se escuchan varios comentarios en la reunión criticando al familiar del candidato presidencial. Tal vez uno de los episodios más delicados es el relacionado con Piedad Córdoba. Tanto Barreras como Prada cuentan con angustia lo que saben. “Hay visitas a los extraditables de gente del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición”, dice Barreras. “Es muy grave”, agrega Prada. Quedan muchas dudas. ¿Entonces, la campaña de Petro estaba perfectamente enterada sobre las escandalosas visitas a las cárceles, a los extraditables, y los ofrecimientos? ¿Este episodio podría tener alguna consecuencia legal?

En las conversaciones, en el mes de abril, aseguran que existen todas las pruebas de las visitas, de lo que se habló con los extraditables, de las horas en que ocurrieron las reuniones y que toda la información estaba en manos del candidato Petro. Es impactante ver en uno de los videos cómo la exministra Clara López propone que el candidato del Pacto Histórico no aliente la discusión de la extradición y que, ya en el Gobierno, si gana las elecciones, simplemente haga lo que piense, justificando que cambió de opinión.

“Uno puede decir no y después cambiar de opinión”, fue su polémico consejo. ¿Una manera de engañar al electorado y al Gobierno de Estados Unidos en uno de los temas más sensibles de la relación bilateral? En una de las grabaciones, el comité reconoce que fue un error proponer “una JEP para narcos”. Barreras también recomendó en el comité estratégico que el candidato no hablara de temas “complejos” y que causaran división, entre ellos, el tema de no extraditar a los narcos. Como quien dice, vestir de oveja al lobo para ganar las elecciones.

Si hay algo que se puede percibir en los ‘petrovideos’ es la preocupación en el equipo por la distancia entre el Gobierno de Estados Unidos y Petro. Barreras cuenta que sostuvo una reunión con el consejero político de la embajada, Terry Steers-Gonzalez, y habla de la necesidad urgente de que el embajador Philip Goldberg se reúna con el candidato.

Luego vino la discusión sobre Piedad Córdoba, como protagonista de las visitas a los extraditables. La puja interna fue mayúscula. Unos sugirieron suspenderla y otros expulsarla definitivamente. En la discusión, uno de los pronunciamientos más fuertes fue hecho por Luis Fernando Velasco. “Yo pediría que la decisión fuera más fuerte”, dijo. El senador, por ejemplo, sostuvo que si no se actuaba con contundencia, el mensaje que se enviaría a la opinión pública era: “Quédese con la curul del Pacto Histórico y siga haciendo barbaridades. Esas son las cagadas que se hacen por escoger mal”.

Finalmente, el 20 de abril, Petro anunció la suspensión de Piedad Córdoba en todas las actividades de su campaña. Una prueba más de que lo que se planeaba, se ejecutaba al pie de la letra. La participación en los comités estratégicos de Verónica Alcocer, esposa de Petro, es relevante. Generalmente, expresa sus molestias a tal punto que, en una oportunidad, regañó a su esposo llamándolo “terco, testarudo e izquierdoso”. Se ve que sus opiniones son decisivas en el andamiaje de la campaña.

La publicación de los ‘petrovideos’ desató una guerra interna en el Pacto Histórico. Fuentes de entera credibilidad le contaron a SEMANA que empezaron las recriminaciones y las pesquisas para tratar de llegar a la fuente. De hecho, quien le entregó la información a SEMANA se volvió a comunicar 24 horas después y aseguró: “Todo ha sido una tormenta”. La fuente anónima alertó sobre la supuesta destrucción de documentos y material de la campaña del Pacto Histórico en Bogotá, luego de las explosivas publicaciones de los ‘petrovideos’. SEMANA no logró comprobar esta información.

Otro hecho escandaloso, revelado por los ‘petrovideos’, tiene que ver con la financiación de la campaña de Petro. Concretamente, en las reuniones de estrategia se cuenta en un momento de la campaña que el empresario barranquillero Christian Daes financió un equipo de comunicaciones al servicio del candidato, dirigido por María Antonia Pardo, quien luego fue relevada del cargo después de una fuerte discusión acerca de su idoneidad para manejar las comunicaciones de Petro.

Aunque Daes negó la información, el propio candidato y los asesores externos dejan en claro que él costeaba ese equipo y, de hecho, hay preocupación de que esa información se conozca públicamente. Xavier Vendrell advierte que si María Antonia Pardo es retirada del equipo, el titular de los medios puede ser: “‘Daes financia irregularmente campaña de Petro’”. Con Supergiros ocurrió algo similar. En uno de los ‘petrovideos’, Roy Barreras dice que esa empresa apoyó la primera vuelta y está lista para la segunda: “La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle (a Petro) con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero, le oyeron a Petro el tema de cómo acabar con el monopolio del sistema financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”.

Alfonso Prada, Vinicio Alvarado, Xavier Vendrell y Sebastián Guanumen participaron en los encuentros y reuniones para definir la estrategia de campaña contra los otros candidatos. - Foto:

SEMANA corroboró que en los libros de campaña del candidato del Pacto Histórico no aparecen aportes a nombre de Supergiros. La empresa negó toda la versión de Barreras. En este caso, así como en el de Christian Daes, las autoridades competentes deberán investigar quién está diciendo la verdad y si hay alguna falta a la ley electoral con aportes económicos por fuera de las reglas.

En varios de los comités que fueron grabados, y que están en poder de esta revista, se ve a sus protagonistas hablando de los medios de comunicación que consideran afines y de algunos periodistas y altos ejecutivos considerados fichas funcionales para la campaña de Petro. También hay comentarios denigrantes de Verónica Alcocer hacia mujeres periodistas de importantes medios de comunicación.

Otros de los miembros del comité estratégico, en algunos videos, hablan mal de los hermanos Galán, de Rodrigo Lara, entre otros. Y, en boca del propio Roy Barreras, queda en evidencia cómo planearon “destruir” al expresidente Álvaro Uribe, al uribismo y al “centro verde tibio”. “Mi equipo diseñó una (...) comunicación, con jubilemos a Uribe, era una cosa muy dura, con el número 6.402 y una botas colgadas en las vallas”, dice Barreras, haciendo referencia a las víctimas de los falsos positivos.

Ante el escándalo, el ingeniero Rodolfo Hernández anunció que su vida estaba en peligro. Condenó la guerra sucia, dijo que lo que dejaban al descubierto los ‘petrovideos’ eran comportamientos propios de una “banda criminal” y cuestionó a Colombia de si Gustavo Petro es la clase de presidente que quieren elegir después de todo lo que se ha conocido.

Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, anunció denuncias internacionales y una estrategia de hostigamiento judicial contra SEMANA, buscando censurar a este medio y castigarlo por hacer su trabajo, amparado por la Constitución y la legislación internacional sobre libertad de prensa y derecho a la información.

“La publicación de las grabaciones es un ejercicio periodístico legítimo que no constituye un delito”, dijo la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Y agregó: “Los funcionarios y personas con visibilidad no deben interferir con la independencia editorial de los medios de comunicación al darle órdenes sobre qué publicar y qué no”.

Pase lo que pase, la verdad descarnada que se conoció en los ‘petrovideos’, divulgados en exclusiva por SEMANA, ya marcaron la historia de lo peor de la política en Colombia y los ciudadanos ahora están mejor informados. Ese es el deber de la prensa en una democracia.