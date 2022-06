“Son una vergüenza para Colombia”: Fico sobre estrategia de campaña de Gustavo Petro

En la noche de este viernes 10 de junio, el excandidato a la Presidencia de la República, por la Coalición Equipo Por Colombia, Federico Gutiérrez, calificó como una “vergüenza” al grupo de campaña de Gustavo Petro por los recientes videos que publicó SEMANA, donde revelan la estrategia de desprestigio en contra de los contendientes en la jornada electoral.

Y esto sigue. Petro y sus más cercanos colaboradores son despreciables. Todo se está sabiendo. Así planearon destruir nuestra candidatura y acabarme moralmente. Y saber que tantos se prestaron para esto. Son una vergüenza para Colombia. https://t.co/LtjUwvc3hS — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 11, 2022

En su trino, Fico también destacó que de esa manera, como lo reveló SEMANA, se planeó destruir su candidatura y además, afectar su imagen como persona.

“Y esto sigue. Petro y sus más cercanos colaboradores son despreciables. Todo se está sabiendo. Así planearon destruir nuestra candidatura y acabarme moralmente. Y saber que tantos se prestaron para esto. Son una vergüenza para Colombia.”, tuiteó el excandidato.

En otro de los videos publicados por SEMANA, se evidencia que se celebra una reunión, aunque en ella no están los líderes de primer nivel de esa alianza de izquierda, sí están parte de los asesores y equipos que rodean al candidato Gustavo Petro, quienes prestan atención a las estrategias digitales que les expone Sebastián Guanumen.

El joven estratega que ha estado en el ojo del huracán por dar lineamientos de la campaña sucia anti-Fico, con la que inventaron y exageraron información para torpedear la candidatura del exalcalde de Medellín.

En este video en particular, Guanumen está con otros jóvenes del Pacto Histórico en Bogotá. Algunos, por lo que mencionan en la conversación, son asesores de otros candidatos al Congreso; por ejemplo, hay una persona Susana, que trabaja con Gustavo Bolívar; otra joven dice que asesora a Alirio Uribe, congresista electo del Pacto, entre otros. Virtualmente, hay otras personas, algunas de ellas fuera del país como María Cepeda Castro, hermana del senador Iván Cepeda y quien interviene y da recomendaciones constantemente.

Durante las más de tres horas que duró ese encuentro en un salón en Bogotá, Guanumen comienza por explicar que no solo deben defenderse, sino que también deben atacar y da a entender que todo vale.

“Vamos a tener una línea B de darle palo al oponente, pero los candidatos de alguna manera tienen que estar más dialogantes”, pide.

Es decir, oficialmente no se podía arremeter, pero contarían con otras redes y cuentas para crear contenido, incluso falso o exagerado, sobre otros candidatos, especialmente de Federico Gutiérrez, como reconocen a lo largo del encuentro.

“Es mejor que no grabemos esto. No graben esto porque es la estrategia”, pide Guanumen, sabiendo lo que podía ocurrir.

A lo largo del encuentro discuten, a través de distintas metodologías guiadas por Guanumen, cuáles pueden ser esos campos de acción en los que pueden atacar. Uno de ellos se llama “contraste” y buscaba pensar cómo diferenciarse de Federico Gutiérrez.

Allí, una mujer toma la palabra y empieza a dar línea de lo que deben hacer. “Hacer efectivas las bodegas, poner a las bodegas en funcionamiento. Articular en nuestras redes los mensajes, especialmente al WhatsApp, es el elemento directo, íntimo que te hace pensar”, dice.

En toda la estrategia hay algo que llaman la “campaña gris”, a la que se refieren para decir que no es tan limpia, sino que se debe jugar sucio. “En la campaña gris pensar en las ‘fake news’, memes, humor y sarcasmo. Es un elemento muy importante en la persuasión”, asegura la mujer.

Incluso, en un momento, dice que la migración de venezolanos al país debe responsabilizársele al presidente Iván Duque y no a Nicolás Maduro, que ha sido el causante de ella.

“Es controversial el tema de los venezolanos en Colombia, de cuál es ese origen que tendría que ver un poco con el partido de gobierno actual. (Hay que) estallar a Duque. ¿Eso qué quiere decir? Todos los nefastos resultados, los datos de la mala gestión de la corrupción, de lo que se roban, de todo eso, cargárselos a este gobierno; mejor dicho, es el protagonista de todos los males”, menciona la mujer.

Luego indica que se debe relacionar por esos hechos a Duque y a Fico para enlazar todo el mensaje. “Y después de eso relacionar a Duque con Fico. Entonces Fico es Duque, Duque es Fico y puede ser peor, que eso es lo interesante, son lo mismo y puede ser peor”, dice.

En medio de la lluvia de ideas, también se refiere al excandidato del Equipo por Colombia diciendo que se debe comparar con Quiko, el personaje del Chavo del 8, para querer mostrarlo como “torpe” y “mimado”. “Fico representa la estupidez a veces, es mimado, torpe, consentido”, menciona.

También pide generar un escenario de culpa y zafarse de la responsabilidad. “Nosotros no hemos gobernado, no es nuestra culpa”, asegura. “Empezar a generar el culpable puede ser interesante”, pide. A lo que Guanumen agrega: “O inventarnos el culpable”.

El hecho genera que algunos presentes tomen la vocería y empiecen a dar ideas de cómo a través de campaña sucia pueden torpedear la figura de Federico Gutiérrez. “Si un día sale una noticia sobre este (...) alimentarlo con información falsa asociando a Fico, con cosas que la gente socialmente entiende como detestables”, pide otro joven petrista.

Y agrega que todo debe hacerse desde perfiles falsos. “Jugar con el uribismo desde adentro y con perfiles falsos, obviamente (...) Hay un sector del uribismo que piensa que Duque fue el infiltrado de la izquierda dentro de la derecha, entonces seguir jugando, diciendo que es otro de los tapados”.

Ante las múltiples ideas de campaña sucia, algunos asistentes consideran que eso no es ético y reclaman a los demás que si ellos están proponiendo el cambio, la política del amor y otros valores que profesan, no pueden actuar como lo harían otras campañas.

“A mucha gente le molesta, pero tampoco podemos ser consistentes si utilizamos esas mismas tácticas y lo que dicen otro tipo de periodistas, supuestamente afines al proyecto o personas como tal. Si nosotros vamos a actuar de esa forma, exigiendo respeto para que esto se dé, pues nosotros no podemos caer en esta propaganda. Yo sé que hace parte de las dinámicas, pero es importante identificar porque exacerba la polarización, que es lo que le resta puntos a Gustavo Petro. Tenemos que no hacer una campaña gris ni negra, sino una campaña del amor y de la vida”, dice un joven que refuta la estrategia de guerra sucia.

La solicitud causa el inmediato rechazo de Guanumen y otros asesores. El estratega, que lideró toda la reunión, recalca que al comienzo del encuentro resaltó que hay una campaña oficial y la denominada “línea B” e interrumpe al joven que hizo el reclamo.

“No, rápidamente para responder eso, lo que les planteábamos desde el principio es que se tiene una línea de contraste oficial y una no oficial que no va con los logos del Pacto, que no va con los logos de Francia ni de Petro ni de nada, pero no podemos…, o sea, ad portas de una batalla dura, y ya nos están haciendo el juego sucio, nosotros tenemos que ser muy inteligentes, de cómo generamos unas narrativas de defensa, pero tampoco nos podemos quedar pensando que la gente va a entender todo y demás. Tenemos que tener una estrategia de defensa y avance frente a todo eso. No lo vamos a hacer con las caras visibles”, dice Guanumen.

El recinto se divide. Algunos jóvenes se ponen del lado del estratega, mientras que otros acompañan a quien pidió hacer una campaña limpia. En medio de esa discusión, otro de los que pide actuar éticamente sentencia: “A la primera que la prensa se entere de quién está haciendo (esto), se jodió todo”.

A lo que Guanumen responde: “Por eso nadie se puede enterar”. Lo que causa la risa de todos los asistentes.

El joven vuelve y le replica: “La prensa se va a enterar”, como quien previene lo que va a suceder.