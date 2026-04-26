Ataque en Jamundí: camión fue atravesado e incendiado en un nuevo hecho atribuido a disidencias de las Farc

En medio del aumento de hechos violentos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, durante la tarde-noche de este domingo 26 de abril se registró un nuevo incidente en el municipio de Jamundí. Un camión fue atravesado e incinerado sobre el puente de Río Claro, generando alarma entre los habitantes de la zona.

Fiscalía inicia investigación por atentados terroristas en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca

Las autoridades reaccionaron para contener la emergencia, mientras unidades del Ejército hicieron presencia en el lugar y el cuerpo de bomberos se desplazó para atender el incendio.

Como consecuencia de la situación, se mantiene el cierre total de la vía que comunica el casco urbano de Jamundí con los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba y Guachinte.

#JAMUNDI



Reportan incendio del vehículo tipo camión que hombres armados atravesaron sobre el puente que conduce de Jamundí hacia los corregimientos de robles y villa paz exactamente en el sector del balneario río claro pic.twitter.com/7XDYTVmNf0 — LOS OJOS DE BUGA (@OjosDeBuga) April 27, 2026

Según información preliminar, el vehículo fue atravesado sobre la vía y posteriormente incendiado. Esta acción provocó el cierre total del corredor, obligando a suspender el tránsito mientras las autoridades atendían la emergencia.

Además, en el sitio fueron hallados grafitis alusivos a las disidencias de las Farc, a quienes se les atribuye el hecho. El vehículo afectado transportaba pollos y, de acuerdo con los primeros reportes, la mayoría de los animales murieron calcinados tras la conflagración.

VALLE DEL CAUCA | Un vehículo de carga de una empresa avícola se vio afectado por un incendio en Jamundí, sobre el puente de Río Claro, en la vía hacia los corregimientos de Robles y Timba, durante la noche del domingo 26 de abril. Unidades del Cuerpo de Bomberos están atendiendo… pic.twitter.com/gqofyYZVoD — El Inspector VIDALES (@gustavo2424) April 27, 2026

De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, entre el viernes y el sábado se registraron un total de 26 acciones terroristas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, afectando principalmente a la población civil.

“La presión sostenida que venimos ejerciendo ha afectado de manera significativa sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, así como su accionar delictivo. Ante esta ofensiva de las Fuerzas Militares, estos criminales recurren al terrorismo y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento”, señaló el alto oficial.

Así está la vía Panamericana tras el criminal ataque de las disidencias de las Farc en el Cauca

Este reciente episodio de violencia se suma a otros ataques ocurridos en los últimos días en el Cauca y en distintas zonas del sur del país, lo que ha llevado a un estado de alerta tanto en entidades locales como en organismos del orden nacional, que siguen evaluando la situación de seguridad en la región.