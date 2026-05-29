En la noche de este viernes 29 de mayo se registró un volcamiento de un camión cargado de leche que ha afectado la movilidad en el kilómetro 2 de la vía Bogotá - La Calera, afectando a vehículos y peatones en la zonas.
De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad, el hecho ocurrió casi a las 8 de la noche, cuando las autoridades de tránsito dieron a conocer el hecho: un vehículo tipo cisterna se accidentó ocupando un carril en la zona.
A partir de allí, las autoridades acompañaron la movilidad en el sector, donde el grupo guía realizó los apoyos necesarios para poder gestionar el tráfico.
[07:58 p.m.] #AEstaHora | Grupo guía en el punto apoya la #GestiónDelTráfico, se tiene paso controlado sobre un carril de la calzada. 🚧— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 30, 2026
⛔ Se registra congestion vehicular para el ascenso a la Calera. https://t.co/pBfUd2pgq9 pic.twitter.com/RwGw1JAbRe
Posteriormente, unidades de bomberos llegaron a la vía Bogotá - La Calera para acompañar y ayudar al conductor que se encontraba en el camión. Por el momento se desconoce el estado actual de la persona al volante.
Luego llegó una unidad de grúa para levantar el vehículo volcado mientras las autoridades realizaban los procedimientos necesarios para despejar la zona y cuidar a los conductores que transitaban por la vía.
Fue luego de más de 2 horas de acompañamiento que el vehículo fue desvolcado y posteriormente retirado de la vía, restableciendo la movilidad en el sector.
[10:06 p.m.] #AEstaHora |El camión es desvolcado, unidad de grúa procede a retirarlo de la vía.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 30, 2026
⚠️ ¡Conduce con precaución por esta zona! https://t.co/GUy39Bl1t6 pic.twitter.com/52CYYCpzy4