En la noche de este martes 26 de mayo de 2026, se reportó un siniestro vial en la vía nacional que comunica a Tunja con Bogotá, específicamente en el sector Los Manzanos, jurisdicción del municipio de Tocancipá. Hasta el momento, las autoridades viales no han entregado un informe definitivo sobre las causas que originaron el hecho.

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De acuerdo con reportes iniciales entregados a SEMANA, el incidente se produjo por el volcamiento lateral de un vehículo de transporte público de pasajeros.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá fue el primer organismo de socorro en llegar al lugar para atender la emergencia, con el posterior apoyo del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y personal de la concesión vial.

Balance de las autoridades de rescate

Las labores de asistencia médica e inspección en la zona se reactivaron de inmediato con la llegada de unidades de soporte.

“Se presenta un accidente de tránsito por el volcamiento de un bus de la empresa Concorde que transitaba por la vía nacional Tunja-Bogotá, en el sector Los Manzanos”, señalaron fuentes oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá.

Bomberos atienden el siniestro vial. Foto: Redes sociales

El organismo de socorro confirmó que en el punto se atendió a un total de 15 pasajeros, de los cuales siete lesionados fueron valorados y trasladados al hospital del municipio, mientras que otros siete no requirieron remisión médica. Asimismo, el reporte oficial confirmó el fallecimiento en el lugar de una víctima fatal de sexo femenino.

Afectación vial y traslado de pacientes

Al sitio del siniestro acudieron ambulancias locales, personal de la Cruz Roja y miembros de la Defensa Civil, quienes coordinaron la logística para trasladar a los heridos que presentaban traumas complejos hacia centros de salud con mayor capacidad de atención especializada.

Debido a la posición en la que quedó el autobús sobre la calzada y a las diligencias judiciales correspondientes, el flujo vehicular se interrumpió por completo.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipá informó que la vía permanece cerrada en ese punto, mientras las unidades de criminalística de la Policía de Tránsito realizan el levantamiento del cuerpo y los operarios de la concesión adelantan las maniobras con grúas para retirar el automotor y restablecer la movilidad en este corredor del norte de la capital.