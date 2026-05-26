Condenado el agresor que lanzó insultos racistas contra José Félix Angulo: el caso que sacudió a Cali en el 2025

Un año después de que un video generara indignación en todo el país, la justicia colombiana condenó a tres años de prisión a Henry Alexis Velasco Rodríguez, el hombre que agredió verbalmente con insultos racistas al agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas mientras cumplía sus funciones en Cali.

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El caso se convirtió en uno de los episodios de discriminación racial más visibles de los últimos años debido a la grabación que circuló masivamente en redes sociales.

En las imágenes grabadas, en mayo del 2025, se observa cómo el agresor persigue e insulta al funcionario con expresiones ofensivas relacionadas con su color de piel, mientras el agente intenta mantener la calma y evitar una confrontación.

Según la sentencia conocida este 26 de mayo, Velasco Rodríguez fue hallado responsable de los delitos relacionados con actos de discriminación y agresión contra servidor público.

La decisión judicial llega exactamente un año después de los hechos ocurridos en el barrio San Fernando de Cali, donde el agente realizaba un procedimiento de control de tránsito cuando fue abordado por el hoy condenado.

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El video que desató indignación nacional

El episodio ocurrió cuando José Félix Angulo se acercó a un vehículo que presuntamente se encontraba estacionado en un lugar prohibido. Mientras adelantaba el procedimiento, Velasco Rodríguez salió de un establecimiento comercial cercano y comenzó a increparlo. Lo que siguió quedó registrado por testigos y posteriormente se viralizó en internet.

Durante más de un minuto, el hombre lanzó insultos racistas contra el funcionario. Entre las expresiones que se escucharon en el video aparecen calificativos como “negro basura”, “esclavo” y otras frases discriminatorias que provocaron rechazo de distintos sectores políticos, sociales e institucionales.

La reacción que más llamó la atención fue la del propio agente. A pesar de las agresiones verbales y de la cercanía del atacante, Angulo evitó responder de manera violenta y mantuvo la compostura durante todo el incidente. Su actitud fue destacada posteriormente por autoridades locales y nacionales.

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Tras la difusión del video, José Félix Angulo aseguró que el ataque no solo iba dirigido contra él, sino contra toda la comunidad afrodescendiente.

En varias entrevistas explicó que decidió mantener el proceso judicial pese a las disculpas posteriores del agresor porque consideraba necesario dejar un precedente frente a este tipo de conductas.

“No retiraría la denuncia ni por plata”, afirmó entonces el agente, quien insistió en que los hechos debían tener consecuencias para evitar que situaciones similares se repitieran.

Por su parte, Velasco Rodríguez había reconocido previamente su responsabilidad durante las audiencias judiciales y ofreció disculpas públicas; además, aseguró que actuó impulsado por la ira.

Un caso que marcó precedente

La condena representa uno de los fallos más relevantes conocidos recientemente en Colombia por hechos relacionados con discriminación racial contra un servidor público.

Además de la sanción penal, el caso abrió nuevamente el debate sobre las manifestaciones de racismo que persisten en distintos escenarios de la vida cotidiana.