Las reveladoras imágenes de cómo habrían sacado el cuerpo de Kevin Santiago Ángel; habría 12 implicados

Las autoridades avanzan en el esclarecimiento del asesinato de Kevin Santiago Ángel, el profesor de educación física de 31 años que fue hallado sin vida dentro de una maleta en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

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En medio de las pesquisas, un video de seguridad, conocido y difundido por Noticias RCN, se convirtió en una pieza clave para reconstruir las horas posteriores a su desaparición y establecer quiénes habrían participado en el crimen.

Las imágenes, registradas el pasado 21 de mayo sobre las 12:49 de la madrugada, muestran a dos hombres merodeando una vivienda de fachada blanca.

Según la investigación, ambos observan constantemente a su alrededor, aparentemente verificando que no hubiera testigos. Segundos después, uno de ellos ingresa al inmueble y vuelve a salir acompañado de otras personas.

Lo que más llamó la atención de los investigadores ocurrió apenas unos instantes después. En el video se observa cómo tres sujetos cargan una maleta de color café con una toalla naranja en la parte superior.

De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, el peso del equipaje obligó a transportarlo entre varias personas. Posteriormente, la maleta fue llevada hasta un vehículo que abandonó la zona.

La grabación también permitió establecer la ruta que habría seguido el grupo. Según la investigación, el vehículo se dirigió hacia el sector de El Vergel Occidental, en Kennedy, donde horas más tarde habitantes del lugar encontraron la maleta abandonada en una zona utilizada para depositar escombros. Dentro estaba el cuerpo del profesor, quien llevaba varios días desaparecido.

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Las autoridades descartaron que se tratara de un caso de hurto y concentran sus esfuerzos en otras líneas investigativas. De manera preliminar, las hipótesis apuntan a un posible móvil de carácter personal o pasional por la sevicia del crimen, tras hallar quemado y desmembrado el cuerpo de la víctima.

Además, se investiga la presunta participación de al menos 12 personas en los hechos, varias de las cuales ya fueron identificadas y permanecen bajo seguimiento judicial.

Otro de los elementos que analizan los investigadores son los últimos movimientos de Kevin Santiago Ángel. Según las indagaciones, el docente mantuvo comunicación con su madre durante la tarde del 20 de mayo y le informó que se dirigía al gimnasio.

Después de ese momento, su teléfono dejó de responder. Versiones recopiladas por las autoridades indican que horas más tarde habría ingresado a la vivienda que aparece en el video acompañado de una mujer. De acuerdo con la investigación, nunca volvió a salir con vida del lugar.

Mientras avanzan los análisis forenses y la revisión de cámaras, chats y testimonios, el video se consolidó como una de las pruebas más contundentes para identificar a los responsables y reconstruir, minuto a minuto, lo que ocurrió antes de la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel.