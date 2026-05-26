Sicariato en el norte de Bogotá esta mañana de martes 26 de mayo: la Policía entregó detalles

Terror en el barrio Ciudad Jardín, en la localidad de Suba, norte de Bogotá, luego de que un hombre fuera atacado a bala por dos criminales que se movilizaban a bordo de una moto, esta mañana de martes, 26 de mayo.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre asesinado era un carnicero. Sin embargo, no se reveló su identidad

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El teniente coronel Julio Botero se refirió a lo ocurrido en esa zona de la ciudad.

“Al adelantar las verificaciones en el sitio, logramos establecer que la víctima es un comerciante y fue atacado en ese punto. Frente a los agresores establecemos que fueron dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y a bordo de ella huyen del lugar de los hechos”, dijo el oficial de la Policía Nacional.

Así mismo, Botero indicó que ya se dio apertura a una investigación para dar con la captura de los asesinos.

“La Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de las capacidades a través de la seccional de investigación criminal para dar con la identificación de los responsables y su captura”, concluyó el teniente coronel Botero.

Vale destacar que el ataque a bala al comerciante se registró al interior de un fruver. Por ahora, las autoridades se apoyan en las cámaras de seguridad del sector, así como en el testimonio de algunos testigos para esclarecer todo.

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Sin embargo, información preliminar da cuenta de que el hecho no estaría relacionado con un caso de hurto.

En las últimas horas también fue encontrado el cuerpo sin vida de Kevin Santiago Ángel, profesor que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo.

El cuerpo del docente fue hallado en una zona donde arrojan escombros en la localidad de Kennedy, al interior de una maleta.