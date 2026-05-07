La relación entre la concejal asesinada en el Valle, Mileydy Villada, y el uribismo: qué hay detrás de su cercanía política

La violencia política vuelve a golpear al Valle del Cauca. El asesinato de la concejal y presidenta del Concejo de Obando, Mileidy Yurany Villada, ha generado indignación nacional, no solo por la crudeza del crimen, sino porque, al parecer, ya había recibido amenazas de muerte días antes del ataque sicarial.

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Villada, reconocida en el municipio por su trabajo político y cercanía con las comunidades, fue asesinada en la tarde de este miércoles7 de mayo por hombres armados que la abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones mientras almorzaba.

De acuerdo con información conocida, en la última semana habría circulado un panfleto intimidante en redes sociales en el que se advertía sobre posibles acciones violentas contra algunas personas de la región, entre ellas la concejal. Aunque las autoridades investigan la autenticidad y origen de esas amenazas, el hecho ha despertado preocupación por la seguridad de líderes políticos en municipios apartados.

La relación de Mileidy Villada con el uribismo era cercana y visible dentro de la estructura regional del partido. La concejal hacía parte activa del proyecto político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y era considerada una de las figuras jóvenes del movimiento en el norte del Valle del Cauca. Desde el Centro Democrático resaltaron que Villada no solo militaba en la colectividad, sino que además presidía el Concejo municipal de Obando.

Tras conocerse el crimen, comenzaron a circular imágenes impactantes del lugar de los hechos. En una de las fotografías más difundidas se observa a la concejal tendida en el piso, cubierta con una sábana y rodeada, al parecer, por tres familiares que lamentaban desconsoladamente lo sucedido. La escena causó fuerte conmoción en redes sociales y aumentó los llamados para esclarecer el asesinato cuanto antes.

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Centro Democrático se pronuncia frente a la muerte de la concejal Mileidy Villada

El pronunciamiento del Centro Democrático estuvo cargado de dolor y críticas al Gobierno nacional. “Nuestro corazón y nuestra alma están llenos de dolor y de tristeza. En la tarde de hoy fue vilmente asesinada nuestra concejal del Centro Democrático y presidenta del Concejo de Obando, municipio del Valle del Cauca, Mileidy Yurany Villada”, señaló la colectividad.

Además, cuestionaron: “¿Hasta cuándo va a permitir el Gobierno nacional que sigan asesinando a miembros del partido de oposición?”. El partido también aseguró que no descansará “hasta encontrar la verdad, hallar a los responsables y que se haga justicia”.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y revisión de cámaras de seguridad para determinar quiénes estarían detrás del crimen que hoy enluta a la política regional.