Cayó el terror de la pornografía infantil en Pereira y Dos Quebradas; vendía videos de menores a través de aplicaciones

Luego de dos meses de estrictos seguimientos e investigación, la Policía Metropolitana de Pereira logró la captura y judicialización de un hombre considerado “el terror de la pornografía infantil”, quien a través de servicios de mensajería instantánea comercializaba este aberrante material, que venía por paquetes en internet.

El sigiloso operativo fue realizado el miércoles, 7 de mayo, cuando hombres de la Policía y de la Fiscalía llegaron hasta la vivienda de este hombre de 22 años, ubicada en el sector de Las Violetas, municipio de Dos Quebradas, y además de adelantar la captura, fueron encontrados dispositivos en los que el delincuente guardaba los aberrantes videos de menores de edad.

Según informaron fuentes de la Policía Metropolitana de Pereira, “el hoy capturado usando Telegram, se dedicó a la divulgación, venta y almacenamiento de material pornográfico infantil, ofreciendo videos y fotografías en donde se presentaba actividades sexuales explicitas con niños, niñas y adolescentes, por la suma de diez mil y quince mil pesos por cada paquete y acceso a grupos de pornografía”.

Tal era el descaro de este criminal que utilizaba los medios tecnológicos asignados en la empresa de Pereira, donde trabajaba como diseñador de software, para compartir pornografía infantil por la app.

Fue justamente la app Telegram la que detectó este uso indebido de su plataforma, interpuso la denuncia, y en un trabajo conjunto entre Policía y Fiscalía, iniciaron la investigación que terminó con el allanamiento y registro a la vivienda del sindiciado.

Cayó el terror de los Oxxo en Pereira, se trata de un menor de edad que atracaba estos lugares con armas de fuego

El Coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante metropolitana de Pereira, fue quien se puso al frente de este delicado hecho y confirmó que, “en una operación coordinada capturamos a una persona de 22 años, un diseñador de software. En el momento del allanamiento encontramos varios videos de menores entre tres y diez años. La información de la investigación señala que comercializaba este material en paquetes por los que cobraba entre 10 mil y 40 mil pesos, con una infraestructura y sistema de almacenamientos de estos videos”.

El Coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante metropolitana de Pereira, estuvo al frente de las operaciones. Foto: Policía

Esta es la primera parte de una gran operación contra el abuso infantil, pues la institución investiga y esta tras la pista de otras personas relacionadas en esta red de pornografía para desarticularla y enviarlas a la cárcel.

Lo más grave, según conoció SEMANA, es que en las labores técnicas de extracción de información se observaron videos de representaciones sexuales explícitas con niños, niñas y adolescentes, siendo tan aberrantes que se halló un video donde una persona abusaba sexualmente de un niño.

En los próximos días se realizarán nuevos operativos con los que se pretende desarticular la red de la que formaba parte este hombre. En Pereira una de las principales misiones de la Policía es protección de la niñez, esa es la prioridad del jefe seccional de protección y servicios especiales, el mayor Sergio Yepes; y del coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.