Cayó el terror de los Oxxo en Pereira, se trata de un menor de edad que atracaba estos lugares con armas de fuego

Meses de seguimientos, grabaciones, análisis de videos y entrevistas con testigos, fueron necesarios para dar con la captura de un peligroso joven criminal que tenía en la mira los almacenes Oxxo de la ciudad de Pereira y, al parecer, actuaba de mano de un mayor de edad que lo estaría instrumentalizando para cometer los delitos.

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Se trata de un menor de edad, aparentemente instrumentalizado por organizaciones criminales, quien ya llevaba cuatro atracos con arma de fuego en los almacenes Oxxo del barrio Guadalupe en el municipio de Dos Quebradas; y los de los barrios Maraya y San Vicente de Pereira, el último fue objetivo del menor en dos ocasiones.

Estos actos criminales cometidos por el menor de edad capturado habrían ocurrido desde octubre y noviembre del año pasado, y el último atraco habría sido cometido el pasado mes de febrero, con un saldo de más de 8 millones de pesos en hurtos contra la reconocida cadena de tiendas.

Meses de seguimientos e identificación con cámaras de seguridad, fueron necesarios para la caída del menor y el adulto que, al parecer, lo instrumentalizaba. Foto: Suministrada a Semana API

El joven, al parecer, pese a su corta edad, era un curtido criminal, para dar con su captura se requirió un trabajo articulado de la Policía Metropolitana de Pereira, en que se requirió el análisis de más de 50 horas de grabación que fueron capturadas y analizadas durante seis meses.

El Coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante metropolitana de Pereira, estuvo al frente de las operaciones. Foto: Policía

Además, fueron realizadas labores de inteligencia y de interceptación de comunicaciones, con las que finalmente cayó este joven que fue presentado hoy por las autoridades, en cabeza del coronel Óscar Leonel Ochoa, comandante de la Policía de Pereira.

La aprehensión del menor de edad se dio por orden judicial y bajo los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, lo que se suma a los antecedentes y anotaciones por homicidio, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

La orden fue emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Pereira.

Al respecto, el mayor Sergio Yepes, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Pereira, afirmó que “a través del Grupo de Investigación Judicial de Infancia y Adolescencia se logró la aprehensión de un adolescente que, junto a un adulto, ingresó a un establecimiento comercial y, utilizando armas blancas, cometió un hurto. Enviamos un mensaje claro. Iremos por la máxima condena contra el adulto que se atrevió a instrumentalizar a nuestro adolescente para actividades delictivas”.

El mayor Yepes fue claro al advertir, más allá de la responsabilidad penal que tendrá que asumir el menor, que en el caso de la persona que lo acompañaba a cometer estos delitos “utilizar a nuestros menores con fines delincuenciales es uno de los actos más reprochables y será sancionado con toda severidad por los jueces de la República”.