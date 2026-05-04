El Ejército reportó la ubicación y destrucción de un laboratorio de cocaína perteneciente al ELN en Catatumbo, Norte de Santander.

Militares en operación contra el narcotráfico en el Catatumbo. Foto: Ejército

De acuerdo con la información militar, la infraestructura tenía la capacidad de producir media tonelada de cocaína, en medio de las montañas de esta región del país.

“Soldados del Grupo de Caballería Mediano n.° 5, junto con efectivos de la Dirección de Antinarcóticos, ubicaron en la vereda Morretón un complejo ilegal compuesto por siete estructuras, donde se adelantaban procesos para la producción de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron hallados equipos como plantas eléctricas, estufas, hornos microondas, cilindros y empacadoras", detalló el Ejército.

Agregó la autoridad militar que: “durante la operación se incautaron 527 kilogramos de cocaína sólida, 90 kilogramos de base de cocaína y 242 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión”.

Militares en laboratorio de cocaína en el Catatumbo, Norte de Santander. Foto: Ejército

Así mismo indicó la institución militar que “se encontraron 40 kilogramos de carbón, 75 kilogramos de soda cáustica y sustancias químicas como 880 galones de acetona, 180 galones de ACPM y 30 galones de ácido clorhídrico, insumos utilizados para el procesamiento del alcaloide”.

Es de anotar que en otra operación reciente el Ejército encontró otro centro de producción de cocaína del ELN en el Cesar.

El laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca estaba ubicado-explicó el Ejército- en la vereda San Pablo, municipio de La Gloria, departamento del Cesar.

Laboratorio de cocaína abandonado por el ELN en Catatumbo. Foto: Ejército

“En el lugar fueron halladas dos estructuras donde se almacenaban cerca de 3000 kg de clorhidrato de cocaína así como 5371 galones de cocaína en suspensión; también fueron hallados 9322 galones de insumos líquidos y 1550 kg de insumos sólidos, evidenciando la capacidad para producir cerca de una tonelada semanal de este alcaloide”, reportó el Ejército.

Agregó la autoridad militar que “con este resultado operacional se logra una afectación estimada superior a los 23.100 millones de pesos, impactando de manera directa las economías ilícitas de esta estructura criminal y debilitando uno de los principales eslabones de su cadena de narcotráfico”.