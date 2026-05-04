Se reprogramó la imputación de cargos en contra de alias Calarcá, máximo cabecilla a las disidencias de las Farc

Luego de una serie de atentados y evidencias de continuidad en delitos como desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores y desaparición forzada, la Fiscalía concluyó la necesidad de hacer una imputación de cargos en contra de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc.

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La audiencia que estaba programada para mañana, cambió de fecha y se dejó para este 12 de mayo. A través de una audiencia virtual, el ente acusador espera presentar los hechos criminales que se le atribuyen a este delincuente responsable de los atentados terroristas en contra de la Fuerza Pública, como el helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, donde una decena de uniformados fueron asesinados tras activar una carga explosiva.

La fiscal Luz Adriana Camargo anticipó la audiencia de imputación de cargos por considerar que, aun después de la resolución que suspendió las órdenes de captura en contra de alias Calarcá y varios cabecillas de las disidencias, estos continuaron con su actividad criminal, aprovechando el salvoconducto que le entregaba al Gobierno.

“Conformamos un equipo especial de tareas y ya hemos solicitado una fecha para imputación, que es el próximo 5 de mayo. Se imputa desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición y desplazamiento forzado”, dijo la fiscal Camargo.

Insistió la fiscal en que las evidencias y los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía advierten que alias Calarcá sería el responsable de impartir órdenes relacionadas con los atentados terroristas y el reclutamiento ilícito de menores en varias zonas del país.

Alias Calarcá se encuentra en la selva, aparentemente en la región del Catatumbo, Norte de Santander, de ahí que el acompañamiento del alto comisionado para la paz y los funcionarios que tienen contacto con alias Calarcá, en el marco de las mesas de negociación para sentarlo, resulte necesario para lograr su ubicación y comparecencia a una audiencia virtual por los señalamientos en su contra.

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación. Foto: AFP

La Fiscalía ofició al alto comisionado para la paz para que adelante las gestiones necesarias en el propósito de lograr la ubicación de alias Calarcá en esta audiencia y se pueda repetir lo que se hizo con otros cabecillas de las disidencias, que, aun estando en la selva, se les imputó cargos en un hecho sin precedentes en la justicia de Colombia.