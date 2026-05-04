Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 5 de mayo

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importante para quienes buscan una guía en las energías del universo.

Es por esto que, por medio del portal El Herald de México, sus familiares comparten información de los escritos que dejó en su poder y actualizan a sus seguidores.

Para el lunes 5 de mayo destaparon el horóscopo en compañía de algunas recomendaciones y los números de la suerte para incrementar las posibilidades de llevarse millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El amor toma protagonismo y abre la puerta a nuevas experiencias sentimentales. También es un buen momento para cuidar la salud física.

Números de suerte: 24, 12, 9.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los asuntos laborales avanzan, aunque a un ritmo más lento del esperado. La clave será mantener la paciencia y priorizar el bienestar emocional.

Números de suerte: 45, 7, 20.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se disipan tensiones en el ámbito amoroso y surgen nuevas oportunidades sociales. Las conexiones personales podrían abrir puertas tanto en lo sentimental como en lo profesional.

Números de suerte: 5, 16, 39.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La intuición será la mejor guía para tomar decisiones, especialmente en temas financieros. Mantener el control emocional evitará gastos innecesarios.

Números de suerte: 14, 7, 25.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El magnetismo personal estará en su punto más alto, favoreciendo actividades públicas o académicas. Se recomienda evitar conflictos de poder y actuar con prudencia.

Números de suerte: 3, 29, 11.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es momento de hacer ajustes en la rutina, especialmente en temas de salud y finanzas. La disciplina permitirá construir un futuro más estable.

Números de suerte: 1, 15, 33.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las dudas en el amor podrían generar inestabilidad emocional. Evitar conclusiones apresuradas será clave.

Números de suerte: 50, 22, 8.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se recomienda hacer una pausa en asuntos sentimentales para reflexionar. Es un momento de análisis más que de decisiones definitivas.

Números de suerte: 31, 25, 2.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día favorece el crecimiento intelectual y personal. Actividades culturales o académicas aportarán nuevas perspectivas. Es un buen momento para expandir conocimientos.

Números de suerte: 8, 37, 15.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Surgen oportunidades económicas a través de personas cercanas. Es un periodo favorable para buscar empleo o iniciar proyectos.

Números de suerte: 4, 18, 31.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La comunicación será la herramienta principal para destacar en el trabajo y fortalecer vínculos familiares. Los desplazamientos cortos traerán beneficios inesperados.

Números de suerte: 27, 5, 35.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El enfoque estará en lo laboral y en las responsabilidades familiares. Aunque el amor atraviesa un momento inestable, la situación tenderá a mejorar.

Números de suerte: 12, 36, 44.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.