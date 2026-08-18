“Es muy importante volver a la rutina”: Taliana Vargas y Alejandro Eder advierten que la recuperación en Cali tomará hasta seis meses

En el marco de las acciones de atención tras el movimiento telúrico registrado el pasado 10 de agosto, la primera dama de la ciudad de Cali, Taliana Vargas, y el alcalde, Alejandro Eder, entregaron un nuevo balance sobre la situación humanitaria y el estado del acopio de insumos para los afectados.

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En una declaración conjunta con la presidenta nacional de la Cruz Roja Colombiana, Judith Carvajal, las autoridades locales trazaron la hoja de ruta para afrontar una fase de respuesta y contingencia que se extendería entre tres y seis meses.

Durante un pronunciamiento publicado en sus redes sociales desde el principal centro de acopio de la capital vallecaucana, la actriz hizo un llamado urgente ante el agotamiento de los víveres de primera necesidad almacenados para atender la contingencia.

“Quiero invitar a todos los caleños a que sigan donando; estamos aquí en el centro principal de acopio y en estos momentos, hoy martes 18, se nos acabaron los alimentos no perecederos”, afirmó Vargas en el mensaje institucional.

Vargas precisó cuáles son los elementos de mayor urgencia para sostener la ayuda en los próximos días: sal, aceite, azúcar, panela, café, granos y kits de aseo personal. Sin embargo, más allá de la recolección de insumos, Vargas enfatizó la importancia de mantener en marcha el sector productivo y académico de la ciudad de manera simultánea con la acción comunitaria.

En su intervención, la exvirreina universal hizo hincapié en la necesidad de retornar paulatinamente a la normalidad operativa de la ciudad: “Es muy importante volver a la rutina, volver a estudiar, volver a trabajar, pero también muy importante seguir donando, seguir siendo solidarios porque esto apenas comienza”. Con este pronunciamiento, la exreina promueve un mensaje de reactivación económica e institucional, recordando que la etapa de recuperación requerirá un compromiso ciudadano constante y prolongado.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder ofreció detalles sobre la coordinación logística con los organismos de socorro para garantizar la distribución eficiente de las ayudas y la operación de los refugios temporales destinados a quienes sufrieron pérdidas materiales o afectaciones en sus viviendas.

Según las estimaciones presentadas por el mandatario distrital, el proceso de atención humanitaria no se resolverá en el corto plazo. “Informarle a la opinión pública que seguiremos trabajando con la Cruz Roja para organizar la respuesta humanitaria. Recordemos que la crisis humanitaria prevemos que puede durar entre tres y seis meses adicionales”, explicó Eder.

La presencia de la presidenta nacional de la Cruz Roja Colombiana, Judith Carvajal, confirmó el despliegue de capacidades técnicas y de personal de rescate en la zona.

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“Hemos hecho una planeación de programas que los vamos a implementar en todo lo referente a la parte de rescate, de salud, de ayuda humanitaria y todo lo que sea referente para poder sacar a esta ciudad y a todos adelante”, señaló Carvajal, al tiempo que expresó sus palabras de condolencia y solidaridad con las familias damnificadas.

Tras los acontecimientos del 10 de agosto, la primera dama ha concentrado sus esfuerzos en la articulación de campañas de donación, visitas a puntos críticos y monitoreo de los albergues. Su insistencia en equilibrar el retorno a las actividades laborales con el apoyo solidario continuo busca evitar que la ayuda humanitaria disminuya a medida que pasen los días y el foco sobre la tragedia se reduzca.