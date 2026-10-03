Sebastián Villalobos se pronunció sobre su ruptura y aclaró varios detalles

La confirmación de la ruptura entre Sebastián Villalobos y Camila Santamaría generó reacciones entre los seguidores de la pareja, especialmente porque durante los últimos meses ambos habían compartido distintos momentos de su relación en redes sociales.

El creador de contenido decidió referirse públicamente a la situación y pidió a sus seguidores abordar este momento desde el respeto.

Sebastián Villalobos y Camila Santamaría terminaron su relación: la modelo rompió el silencio

La separación fue confirmada por Villalobos este 2 de octubre, a través de su canal oficial de difusión en Instagram. En el mensaje, el influenciador reconoció que no atraviesa por un momento sencillo, aunque aseguró que mantiene una mirada tranquila frente a lo que está ocurriendo.

“No todo pueden ser buenas noticias, pero quiero que sepan que estoy consciente en este momento de que hay una luz al final del túnel. Les escribo desde la tranquilidad, desde el amor y desde el respeto”, expresó.

Con estas palabras, Sebastián Villalobos dejó ver que, pese a la situación personal que está viviendo, busca afrontar la separación con calma y sin entrar en detalles sobre las razones que llevaron al final de la relación.

Sebastián Villalobos y Camila Santamaría. Foto: Instagram @camilagsantamaria

Además, el creador de contenido hizo énfasis en que los asuntos relacionados con una pareja deben permanecer, en buena medida, en el ámbito privado. Por eso, aunque confirmó que existe una dificultad entre él y Camila Santamaría, evitó entregar explicaciones adicionales o señalar responsables.

“Ahora mismo solo quiero que desde el cariño y el respeto puedan sentirse presentes, y bueno… quizá entender que todas las parejas pasan por momentos difíciles que solo a la pareja le corresponde solucionar”, anotó.

Sebastián Villalobos se pronunció tras su ruptura con Camila Santamaría. Foto: Instagram @sebas

El mensaje terminó con una muestra de afecto hacia quienes han estado pendientes de él durante este momento: “Los quiero”.