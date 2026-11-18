El estadio Metropolitano de Barranquilla reabrirá sus puertas este sábado 21 de noviembre para recibir la gran final de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Mineiro y Boca Juniors.

A lo largo de meses se ha trabajado en la remodelación del estadio que es habitual casa de la Selección Colombia para los juegos de las Eliminatorias. También es la casa de Junior de Barranquilla, club que quedó con estadio de primera categoría en Sudamérica.

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Entre las múltiples intervenciones que tuvo el recinto, una de las más importantes está relacionada con la grama. Según lo manifestado por las autoridades de Barranquilla, ahora el césped es híbrido y su tecnología es de las mejores que se encuentren en el país.

Primera crítica al Metropolitano

Aunque mucho empeño se haya puesto en cada detalle para recibir la final del torneo Conmebol, de cerca ya se ven cuestiones puntuales del estadio y existen ciertos reparos por parte de la prensa internacional.

El medio DSports ya envió una avanzada de sus periodistas para realizar el cubrimiento. A ras de césped estuvo Marcelo Benedetto, quien señaló que para la hora del juego “el sol no está. Es un dato aleatorio para poder entender lo que será el partido, el juego en sí”.

¡BARRANQUILLA ESPERA POR LA GRAN FINAL! 🇨🇴 🎙️ @m_benedetto, desde el estadio Roberto Meléndez, con toda la previa del duelo que protagonizarán Atlético Mineiro y Boca. 🏆🔥 Este sábado, por DSPORTS, se definirá la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. #DSPORTSNoticiasLite https://t.co/XWyvUMptwO — DSPORTS (@DSports) November 18, 2026

Después de lo dicho, puntualizó sobre el estado del campo y criticó su dureza por las altas temperaturas: “El césped está muy bien, pero está algo duro. Eso también hay que contarlo por todo lo que es el calor”.

Habrá que ver qué tratamiento se le da en los próximos días para que, de cara a la final del próximo sábado a las 5:30 p.m. (hora de Colombia), no haya algún reclamo por parte de la organización o los mismos protagonistas.

Cinco puntos claves de la renovación

El estadio de Barranquilla, después de su reapertura, se convertirá en el mejor escenario del fútbol para el país, sin duda alguna.

Justo por ello es que la Selección Colombia se mantendrá allí oficiando como local para las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

En total fueron unas dieciséis mejoras las que se hicieron en todo el estadio, pero hay cinco en particular que mejoran al 100 % la experiencia del estadio que se conocía hasta hace un par de meses.

A detalle, estos son los cinco puntos a resaltar de la remodelación del ‘Metro’.

¡El paisajismo también hace parte de la transformación del Supermetro! Avanzamos en la intervención de casi 12.000 m² de paisajismo, con nuevas zonas verdes, grama y diferentes especies de plantas. Una labor de 40 jardineros que contribuye al cuidado de estos espacios. https://t.co/BnK9aQIpqI — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) November 14, 2026

Descenso del terreno de juego: la cancha fue rebajada aproximadamente cuatro metros y se eliminó la pista atlética para acercar las tribunas al césped.

la cancha fue rebajada aproximadamente cuatro metros y se eliminó la pista atlética para acercar las tribunas al césped. Nueva gramilla híbrida: instalación de césped Bermuda 419, que combina pasto natural con fibras sintéticas, además de sistemas automatizados de riego y drenaje.

instalación de césped Bermuda 419, que combina pasto natural con fibras sintéticas, además de sistemas automatizados de riego y drenaje. Ampliación del aforo: pasó de aproximadamente 43.000 a más de 65.000 espectadores.

pasó de aproximadamente 43.000 a más de 65.000 espectadores. Nueva silletería: instalación de cerca de 10.800 sillas retráctiles en las tribunas de oriental y occidental. Los sectores norte y sur mantienen espacios para las barras.

instalación de cerca de 10.800 sillas retráctiles en las tribunas de oriental y occidental. Los sectores norte y sur mantienen espacios para las barras. Iluminación LED: renovación de la fachada con más de 74.000 luces LED para proyectar imágenes, colores y animaciones.

El próximo sábado en el partido se espera que los hinchas de Boca Juniors, Atlético Mineiro y varios locales que se hicieron con entradas para el juego disfruten de toda la renovación.