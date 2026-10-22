Luego de que el club de fútbol argentino Boca Juniors clasificara a la final de la Copa Sudamericana este martes, las pantallas del estadio en remodelación de Barranquilla, el conocido Metropolitano, estuvieron protagonizadas por el influencer Davo Xeneize, reconocido por ser hincha de este equipo.

El estadio está en renovación y tendrá que estar listo para el 21 de noviembre, cuando se abrirá con la final del torneo continental entre Atlético Mineiro y Boca Juniors. Es por este evento que ha llegado el equipo argentino.

Char alista ‘el Supermetro’ para la final de la Sudamericana: “Bienvenidos, Boca y Mineiro”

Alejandro Char, el alcalde de Barranquilla, le envió un mensaje a Davo Xeneise a través de sus redes sociales. El mandatario invitó al argentino para que haga un stream desde el nuevo Supermetro (nuevo nombre del estadio) el día de la final.

“Bueno, Davo. Ya aquí te tenemos en Supermetro. Te tenemos el PC para que strimees desde Barranquilla también”, le dijo Char a través de un video.

🇨🇴💣• El alcalde Alejandro Char dándole la bienvenida a @DavooXeneizeJRR y le tiene la PC para que prenda stream en BARRANQUILLA. Bienvenidos, Boca Juniors y Atlético Mineiro que se jugarán la final de la copa sudamericana en el SUPERMETRO 🔥🏟️ 📽️: Alejandro Char https://t.co/ZsyrHeFNTy — Mi Corazón Es Rojiblanco (@mi_rojiblanco) October 22, 2026

Alex Char sorprendió con mensaje a Davo Xeneize: esto le dijo por la final de la Sudamericana en Barranquilla

Los videos siguieron saliendo en las afueras del estadio, y mientras se mostraba uno de sus momentos bailando en un stream, ocurrió un accidente de tránsito frente al lugar.

Un carro que transitaba por la avenida principal no se percató de un motociclista que iba a su lado, por lo que terminó chocándolo levemente y provocando la caída del hombre que se movilizaba en la motocicleta.

A continuación, el video en donde se registra el momento del choque:

El man del carro verde por estar viendo el video de @DavooXeneizeJRR tumbó al motociclista. Lo mejor de todo el baile del final jajajaj Esto es Barranquilla no trates de entenderla. https://t.co/CrazzDat65 — Kimo (@RayshellEliam) October 22, 2026

Los internautas acusan al conductor del vehículo verde de estar mirando el video de Davo, pero esto no se ha comprobado. Se evidencia la molestia del motociclista, que aparentemente no sufrió lesiones de gravedad.

“El man del carro verde, por estar viendo el video de Davo Xeneize, tumbó al motociclista”, dijo el ciudadano que publicó el video del momento exacto. “Esto es Barranquilla, no trates de entenderla”, dijo al final de la publicación.

El hecho causó gracia en las redes sociales, resaltando la jocosidad caribeña, a pesar del accidente.

Para las autoridades, el accidente de tránsito pasó desapercibido. No se reportaron daños o lesiones de gravedad, por lo que no fue necesaria la intervención de agentes de tránsito. Los protagonistas del hecho particular no han dado sus versiones por el momento.