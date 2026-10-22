Barranquilla

Así quedó registrado un accidente de tránsito frente al estadio Metropolitano: “Por el video de Davo”

El hecho fue tomado jocosamente por algunos internautas que señalaron la particularidad de la idiosincrasia caribeña.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

22 de octubre de 2026 a las 6:35 p. m.
Accidente frente al estadio de Barranquilla.
Accidente frente al estadio de Barranquilla. Foto: Redes sociales

Luego de que el club de fútbol argentino Boca Juniors clasificara a la final de la Copa Sudamericana este martes, las pantallas del estadio en remodelación de Barranquilla, el conocido Metropolitano, estuvieron protagonizadas por el influencer Davo Xeneize, reconocido por ser hincha de este equipo.

El estadio está en renovación y tendrá que estar listo para el 21 de noviembre, cuando se abrirá con la final del torneo continental entre Atlético Mineiro y Boca Juniors. Es por este evento que ha llegado el equipo argentino.

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Alejandro Char, el alcalde de Barranquilla, le envió un mensaje a Davo Xeneise a través de sus redes sociales. El mandatario invitó al argentino para que haga un stream desde el nuevo Supermetro (nuevo nombre del estadio) el día de la final.

“Bueno, Davo. Ya aquí te tenemos en Supermetro. Te tenemos el PC para que strimees desde Barranquilla también”, le dijo Char a través de un video.

Alex Char (izq.), alcalde de Barranquilla, le dejó un mensaje al reconocido streamer de Boca Juniors, Davo Xeneize (der.).
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Los videos siguieron saliendo en las afueras del estadio, y mientras se mostraba uno de sus momentos bailando en un stream, ocurrió un accidente de tránsito frente al lugar.

Un carro que transitaba por la avenida principal no se percató de un motociclista que iba a su lado, por lo que terminó chocándolo levemente y provocando la caída del hombre que se movilizaba en la motocicleta.

A continuación, el video en donde se registra el momento del choque:

Los internautas acusan al conductor del vehículo verde de estar mirando el video de Davo, pero esto no se ha comprobado. Se evidencia la molestia del motociclista, que aparentemente no sufrió lesiones de gravedad.

“El man del carro verde, por estar viendo el video de Davo Xeneize, tumbó al motociclista”, dijo el ciudadano que publicó el video del momento exacto. “Esto es Barranquilla, no trates de entenderla”, dijo al final de la publicación.

El hecho causó gracia en las redes sociales, resaltando la jocosidad caribeña, a pesar del accidente.

Para las autoridades, el accidente de tránsito pasó desapercibido. No se reportaron daños o lesiones de gravedad, por lo que no fue necesaria la intervención de agentes de tránsito. Los protagonistas del hecho particular no han dado sus versiones por el momento.