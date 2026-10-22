El presidente Abelardo De La Espriella sumará cifras de extraditados. Hace apenas unas horas se conoció la captura de siete personas vinculadas a una red de narcotráfico, todas solicitadas en extradición; ahora el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), reportó la captura de un lavador de dinero.
En la ciudad de Barranquilla y en una lujosa casa estaba Nassim Orfale Vásquez, un colombiano que amasó una fortuna gracias a las ganancias que dejaba el tráfico internacional de estupefacientes. Se convirtió en el principal enlace de los narcos con las organizaciones dedicadas a blanquear capitales.
Una investigación liderada por la Fiscalía y con el apoyo del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) concluyó en la estrategia criminal que usaba esta persona para darle apariencia de legalidad a los millonarios recursos que dejaba el tráfico internacional de estupefacientes; lo hizo a través de criptoactivos.
Con los elementos recaudados por los investigadores y luego de las diligencias adelantadas en el curso del proceso, se logró identificar el sitio donde se encontraba el hombre señalado de lavar millones de dólares a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Estaba en la ciudad de Barranquilla y allá llegaron los agentes del CTI para adelantar una diligencia de allanamiento.
En el sitio, los investigadores encontraron más de 20 celulares, cuadernos contables y tokens para transacciones con criptomonedas que se convierten ahora en la evidencia que soporta una solicitud de extradición en su contra y a los Estados Unidos. El hombre fue notificado de la solicitud y trasladado hasta la ciudad de Bogotá.
Estaba en una lujosa casa y allí fue notificado de la orden de extradición. Ahora el proceso continuará en un trámite normal para alguien solicitado en la justicia internacional; permanecerá privado de libertad en el pabellón de extraditables mientras la Corte Suprema de Justicia avala la extradición y luego la firma del presidente de la república.