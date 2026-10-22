El presidente Abelardo De La Espriella sumará cifras de extraditados. Hace apenas unas horas se conoció la captura de siete personas vinculadas a una red de narcotráfico, todas solicitadas en extradición; ahora el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), reportó la captura de un lavador de dinero.

El rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles, sería el jefe del cartel de narcotráfico de la región. Se le conoce como alias Kaloy

En la ciudad de Barranquilla y en una lujosa casa estaba Nassim Orfale Vásquez, un colombiano que amasó una fortuna gracias a las ganancias que dejaba el tráfico internacional de estupefacientes. Se convirtió en el principal enlace de los narcos con las organizaciones dedicadas a blanquear capitales.

Una investigación liderada por la Fiscalía y con el apoyo del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) concluyó en la estrategia criminal que usaba esta persona para darle apariencia de legalidad a los millonarios recursos que dejaba el tráfico internacional de estupefacientes; lo hizo a través de criptoactivos.

Nassim Orfale Vásquez capturado por lavado de activos y con una solicitud de extradición. Foto: Suministrada (API)

Con los elementos recaudados por los investigadores y luego de las diligencias adelantadas en el curso del proceso, se logró identificar el sitio donde se encontraba el hombre señalado de lavar millones de dólares a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Estaba en la ciudad de Barranquilla y allá llegaron los agentes del CTI para adelantar una diligencia de allanamiento.

En el sitio, los investigadores encontraron más de 20 celulares, cuadernos contables y tokens para transacciones con criptomonedas que se convierten ahora en la evidencia que soporta una solicitud de extradición en su contra y a los Estados Unidos. El hombre fue notificado de la solicitud y trasladado hasta la ciudad de Bogotá.

Nassim Orfale Vásquez capturado por lavado de activos y con una solicitud de extradición. Foto: Suministrada (API)

Estaba en una lujosa casa y allí fue notificado de la orden de extradición. Ahora el proceso continuará en un trámite normal para alguien solicitado en la justicia internacional; permanecerá privado de libertad en el pabellón de extraditables mientras la Corte Suprema de Justicia avala la extradición y luego la firma del presidente de la república.