Andrea Petro reaccionó a todo lo que dijo Angie Rodríguez sobre su papá, Gustavo Petro: “Pena ajena”

Andrea Petro, hija mayor del expresidente Gustavo Petro, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras reaccionar a las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, quien estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y ha formulado varios señalamientos en los últimos días.

Jerome Sanabria no se contuvo, reaccionó a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno y vaticinó detalle: “Ojalá que me equivoque”

En una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina, la exfuncionaria se refirió a la presunta existencia de fotografías y videos que, según su versión, mostrarían situaciones relacionadas con supuestos excesos del exmandatario. Rodríguez también mencionó la presencia de mujeres muy jóvenes en esas imágenes y no descartó que entre ellas pudiera haber menores de edad.

Sus afirmaciones provocaron nuevas reacciones y ampliaron la controversia alrededor de las denuncias que ha expuesto públicamente.

Además, Rodríguez aseguró que Laura Sarabia habría tenido acceso a ese material y presuntamente lo habría utilizado para presionar a Petro durante su permanencia en la Casa de Nariño. Hasta el momento, estos señalamientos deben entenderse como afirmaciones de la exfuncionaria, no como hechos comprobados.

Ante lo mencionado por la exintegrante del gobierno anterior, la hija de Petro no se contuvo y habló sobre lo que está sucediendo, tirándole un ácido comentario a Rodríguez por medio de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con una historia del perfil, Andrea Petro se fue contra Angie Rodríguez y le envió un mensaje, sin entrar en detalles sobre las acusaciones que hizo.

“Angie: ya me das pena ajena”, escribió, ubicando un emoji con la manita tapándose la cara.

Reacción de Andrea Petro. Foto: Instagram @andeapetro91

Por el momento, la hija del exmandatario no ha dado más declaraciones al respecto, a diferencia de su mamá, Mary Luz Herrán, quien envió un mensaje fuerte a la exfuncionaria a través de su cuenta personal de X.