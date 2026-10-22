Ley de Sometimiento fue aprobada en comisiones primeras conjuntas y pasará a discusión en las plenarias

En medio del impase que se vivió por la salida del ministro del Interior Rodrigo Lara durante un debate en el Congreso y las riendas que tuvo que asumir el ministro de Justicia, Iván Cancino, las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado aprobaron en primer debate la Ley de Sometimiento con la que se busca establecer las reglas para que los integrantes de los grupos armados ilegales se entreguen a la justicia.

Rodrigo Lara y el momento en que empacó sus cosas y se marchó, en pleno debate de Ley de Sometimiento

El ministro de Justicia y encargado de la cartera política mientras llega Alejandro Ordóñez a relevarlo, destacó que el proyecto busca fortalecer las herramientas del Estado para desmantelar estructuras criminales, garantizar el orden y recuperar los territorios.

“Lo que sacamos adelante en las comisiones conjuntas es un pequeño paso pero ahora toca sacarlo adelante en las plenarias tanto de Cámara como de Senado. Todavía falta mucho en un pequeño periodo de tiempo”, aseguró Cancino.

El ministro dijo que durante la discusión surgieron proposiciones que enriquecerán la ley y la harían más robusta, por lo que reiteró que el Gobierno está abierto al diálogo para que se convierta en ley de la República.

Entre los temas que se discutieron quedó la participación de las víctimas de manera más robusta. Cancino considera que se logró ese propósito. Asimismo, se habría blindado temas relacionados al reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados criminales.

“También es importante que el interlocutor ya no requiere ser abogado, lo habíamos puesto así para dejar claro que no era un estatus político sino jurídico, ahí se logró un consenso; pero está claro que el interlocutor puede ser una persona, pero que no hay estatus político ni se reconocerá jamás estatus político”, aclaró Cancino.

La Ley de Sometimiento fue aprobada en primer debate en las comisiones primeras conjuntas. Foto: Colprensa

El senador Fabio Amín, del Partido Liberal, destacó que tras 12 horas de discusión se logró aprobar el articulado. “La norma permite hablar de justicia, de paz, de orden público, que es la prórroga de la Ley 418, hoy llamada por este gobierno, Ley de Sometimiento”.

La iniciativa contempla las condiciones para que los grupos armados ilegales se sometan a la justicia. Se aclara que no se les dará estatus político, aunque se reconocen algunos beneficios en la rebaja de la pena por información que puedan entregar relacionada a los negocios ilícitos que hayan desarrollado y la reparación a las víctimas que sea efectiva.

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, dijo que con la Ley de Sometimiento se acabaría la paz total del gobierno del expresidente Gustavo Petro.