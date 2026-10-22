Contraloría confirma hallazgos fiscales por más de 6.000 millones en la Secretaría de Educación de Bogotá

En la mañana de este 22 de octubre, la Contraloría de Bogotá confirmo hallazgos fiscales en la Secretaría de Educación por unos 6.899 millones de pesos en recursos públicos destinados a la educación en la capital colombiana. Estos hallazgos se dieron tras ejercicios de control y vigilancia efectuados durante el tercer trimestre de 2026.

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“El organismo de control fiscal estableció 17 hallazgos fiscales, enmarcados en cuatro temas principales: obras públicas, educación inclusiva, contratación en el Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, IDEXUD, y deficiencias en el recaudo de cuotas partes pensionales”, dijo Cristian Nicolay Rodríguez, Director del Sector Educación de la Contraloría de Bogotá.

La Contraloría de Bogotá confirmó 17 hallazgos fiscales por $6.899 millones en la Secretaría de Educación y la Universidad Distrital, tras ejercicios de vigilancia realizados durante el tercer trimestre de 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los hallazgos se distribuyen en dos frentes. El primero en la Secretaría de Educación del Distrito, con 10 hallazgos fiscales por un valor de $ 3.143 millones y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con siete hallazgos fiscales por $ 3.756 millones.

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En la Universidad Distrital se evidenciaron pagos sin soporte documental por más de $ 1.430 millones en un convenio interadministrativo entre la Alcaldía Local de Kennedy y la institución de educación superior y más de $ 829 millones relacionados con deficiencias en el recaudo oportuno de las cuotas partes pensionales por cobrar.

Los hallazgos fiscales incluyen pagos sin soportes documentales, deficiencias en el recaudo de cuotas pensionales e irregularidades relacionadas con la planeación y construcción de infraestructura educativa en Bogotá. Foto: León Darío Peláez

En la Secretaría se determinó un hallazgo superior a $ 849 millones relacionado con deficiencias en la planeación, estudios y diseños en la construcción de la Institución Educativa Cardenal Luque, ubicada en la localidad de Engativá, que ocasionaron correcciones en la cimentación y pagos adicionales.

El órgano de control detalló estos hallazgos se suman a otras actuaciones realizadas por la Contraloría de Bogotá en la vigilancia ejercida sobre los recursos destinados al sector educación. Un ejemplo de ello fue el fallo emitido, en segunda instancia, en la Universidad Distrital por más de $ 30.000 millones, debido a un manejo irregular de recursos entre 2012 y 2019.