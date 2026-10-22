Carolina Plata, excontratista de la Presidencia y amiga de Verónica Alcocer, denunció penalmente a Eva Ferrer tras acusaciones en su contra

Carolina Plata, exasesora de Verónica Alcocer que fue salpicada dentro de las revelaciones de Eva Ferrer a SEMANA, denunció penalmente a la exconsejera presidencial para la Reconciliación por los presuntos delitos de injuria y calumnia agravadas.

El abogado Diego Henao, quien asumió la representación de Plata tras las declaraciones de la catalana, calificó de “temerarias” las acusaciones.

“Nos sorprendieron. Sorprendieron a la señora Carolina. Lo pusimos en conocimiento de las autoridades no solamente porque consideramos que las aseveraciones que hace son temerarias, sino que son falsas”, manifestó el apoderado.

Y agregó que, ante “la amenaza frente a su buen nombre y su reputación”, Plata decidió denunciar a Ferrer.

Diego Henao, abogado de Carolina Plata. Foto: SEMANA

“Será allí el escenario donde ella tendrá que demostrar que lo que dijo y que lo que aseveró fue cierto. Donde nosotros tenemos también la tranquilidad de poder demostrar que no lo es”, agregó.

De acuerdo con Henao, Plata se encuentra en Colombia y estaría dispuesta a comparecer ante las autoridades. Por otro lado, ante acusaciones similares, Danilo Romero, esposo de la amiga de la exprimera dama, aún no acciona legalmente contra Ferrer.

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“No se descarta, por supuesto, que el señor Danilo Romero inicie acciones. Por ahora, lo que hicimos y la prioridad es iniciar las acciones legales en pro de los intereses de la señora Plata”, indicó.

En entrevista con SEMANA, Ferrer aseguró que tanto Plata como Romero eran los “testaferros” de la exprimera dama.

Sobre Plata aseguró que era quien llevaba bolsas de dineros en efectivo dentro de la Casa de Nariño y que, ante los viajes de Alcocer a Venezuela, era quien gestionaba de forma confidencial dichos movimientos.

Igualmente, Ferrer mencionó que Plata habría sido quien presenta a alias Papá Pitufo con Verónica Alcocer, con el fin de que entregara un presunto aporte de su campaña paralela a la de Gustavo Petro.