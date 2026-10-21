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Tabla de reclasificación tras victoria de Santa Fe: aviso al América por cupo a Libertadores

Santa Fe se pone a tiro de América de Cali en la lucha por un cupo a Copa Libertadores 2027.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

21 de octubre de 2026 a las 11:02 p. m.
Movimiento en la tabla de reclasificación: América y Santa Fe pelean en la cima.
Movimiento en la tabla de reclasificación: América y Santa Fe pelean en la cima. Foto: Colprensa.

Este miércoles, 21 de octubre de 2026, se jugaron dos partidos válidos por Liga BetPlay. Uno de la fecha 9, otro de la fecha 7, pero ambos con implicación en la tabla de reclasificación.

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  • Llaneros 0 - 3 Deportivo Cali (fecha 9)

Nueva victoria del Cali de Dudamel, que obtiene una de sus mejores campañas en los últimos cuatro años.

No solo apuntan a la clasificación a finales, sino que pelean en la reclasificación.

Imagen del triunfo del Deportivo Cali sobre Llaneros.
Imagen del triunfo del Deportivo Cali sobre Llaneros. Foto: Colprensa.
  • Santa Fe 2 - 0 Jaguares (fecha 7)

Santa Fe se sacude de la última derrota ante Llaneros, da un golpe por la clasificación, pero también le mete presión al América de Cali en los cupos a reclasificación.

Santa Fe venció en casa a Jaguares.
Santa Fe venció en casa a Jaguares. Foto: Colprensa.

Tabla de reclasificación: Santa Fe, muy cerca de América

Atlético Nacional se hace prácticamente inalcanzable como líder de la tabla de reclasificación con 81 puntos en 38 juegos.

Segundo asoma América de Cali con 62 unidades en 35 juegos. Por tanto, la mecha y Nacional están parcialmente clasificados a Copa Libertadores 2027.

Sin embargo, Santa Fe asoma tercero con 60 puntos en 37 juegos; es decir que los cardenales están a dos de América y a tres de superarlo.

Deportes Tolima es cuarto (57 puntos), Deportivo Cali es quinto (56 puntos), Junior de Barranquilla es sexto (56 puntos).

Como Junior ya tiene cupo a Libertadores por ser campeón del 2026-l, los parcialmente clasificados a Sudamericana son Santa Fe, Tolima y Cali.

Once Caldas, Millonarios y Medellín siguen en la pelea por un lugar en los puestos de torneos Conmebol.

Así se dividen los cuatro cupos de Colombia para la Copa Libertadores 2027

Colombia, por determinación de Conmebol, obtiene sus cuatro cupos a la Copa Libertadores de la siguiente forma:

  • Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.
  • Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.
  • Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).
  • Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Así se dividen los cuatro cupos de Colombia para la Copa Sudamericana 2027

Al igual que en Libertadores, Colombia obtiene cuatro cupos para la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, se dividen de forma distinta, así:

  • Campeón de la Copa BetPlay 2026: por definir.
  • Mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Independiente Santa Fe (parcialmente).
  • Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportes Tolima (parcialmente).
  • Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportivo Cali (parcialmente).