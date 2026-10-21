La reacción del DT del Arsenal tras la lesión de Luis Díaz y empate con Bayern: “Fuimos el mejor equipo”

Bayern Múnich, semifinalista de la Champions League la pasada temporada, se enfrentó con el Arsenal, vigente subcampeón europeo, en el Allianz Arena, y dejaron un empate 2-2 en partido por la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Vincent Kompany expresa su preocupación por lesión de Luis Díaz en Champions League: palabras angustian

Sentencia definitiva de Mourinho tras Real Madrid vs. Leipzig en Champions League: señaló a Vinicius

Declan Rice firmó el tanto del empate definitivo en el 82′, después de que su compañero Eberechi Eze hubiera adelantado al ganador de la pasada Premier League en el 25′ y de que el campeón de la Bundesliga remontara con Alphonso Davies (35′) y Harry Kane (61′ de penal).

En la tabla de posiciones, este empate resulta más preocupante para el Bayern, que suma ahora cinco puntos y que solo ganó uno de sus tres partidos disputados, ya que la pasada semana no pasó de la igualada 3-3 en su visita al Viking noruego. La situación es complicada, más por la lesión que sufre Luis Díaz.

El técnico Mikel Arteta dio algunas declaraciones y se mostró tranquilo tras el 2-2 en Alemania y confesó que fue uno de los partidos de máximo nivel que ha jugado con el Arsenal al mando. Aclaró que fueron ofensivos los dos y querían atacar.

Arteta habló del Bayern

“Es uno de los partidos de mayor nivel que hemos jugado. Los dos equipos nos presionamos mutuamente, los dos queríamos atacar y jugar. Ha sido un partido fascinante”, dijo el entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, en TNT Sports.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal Foto: UEFA via Getty Images

Arsenal, que sí había conseguido salir victorioso de sus compromisos de las dos primeras jornadas, suma ahora 7 unidades, relegado a dos de los cinco equipos (PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Betis) que mantienen por ahora un pleno de victorias y suman 9 puntos.

“Vinimos a ganar. Durante los primeros 20 o 25 minutos, fuimos el mejor equipo. Fue un partido muy intenso, ambos equipos querían presionar. Seguimos presionando y luchando por la victoria, lo que dice mucho del carácter y la calidad del equipo. Jugamos contra un equipo muy fuerte”, agregó el DT del Arsenal.

Lamenta por Bukayo Saka

No solo fue Luis Díaz. El punto puede ser considerado positivo para el Arsenal en su visita a uno de los estadios más complicados de Europa. Pero el partido le deja una mala noticia: su atacante Bukayo Saka tuvo que ser cambiado en el minuto 9 por lesión.

“Estamos un poco preocupados. Cuando un jugador tiene que salir por un dolor fuerte nunca es bueno. Ahora toca esperar y ver la gravedad”, se resignó Arteta.