Luis Díaz preocupó al Bayern Múnich en la Champions League. El guajiro fue suplente contra Arsenal, entró al minuto 67 y 23 minutos después terminó siendo sustituido al tener líos físicos.

En el césped del Allianz Arena se le vio al colombiano, quien pidió el cambio al banco donde estaba Vincent Kompany.

Kompany expuso razón para sentar a Luis Díaz vs. Arsenal en Champions: “Nos preocupaba”

El desenlace de todo fue que Lucho Díaz tuvo que salir para dar paso a un compañero.

En su rostro se le notó la desazón al cafetero, quien sintió algún lío físico y pidió irse del partido para evitar que el dictamen final fuese aún más grave.

ALARMAS ENCENDIDAS PARA COLOMBIA: Luis Díaz sintió una molestia tras intentar correr en una jugada y fue reemplazado en Bayern Munich-Arsenal. El Guajiro sólo estuvo 20 minutos en cancha. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/YVzfFvmUyY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Ahora se espera el parte médico oficial del Bayern Múnich para saber qué le ocurrió al extremo de la Selección Colombia.

En la previa del juego, el DT del cuadro bávaro había explicado sus motivos para dejar en el banco desde el arranque al colombiano frente al Arsenal.

Listado de razones de la suplencia

A partir de las experiencias de temporadas anteriores y los entrenamientos diarios, en Bayern Múnich identificaron que atraviesan un “período con poco tiempo para recuperarnos. A veces, eso significa que un partido puede tener un impacto en el siguiente”.

En el caso particular del colombiano, Vincent Kompany reconoció: “Lucho Díaz ya estaba luchando hacia el final del partido contra el Leipzig. Nos preocupaba que algo le hubiera pasado”.

El desgaste físico que evidenciaron en el extremo fue el motivo por el que decidieron no incluirlo como titular frente al Arsenal en la Champions League.

No obstante, el entrenador belga dejó abierta la posibilidad de que el guajiro sumara minutos durante el compromiso. “Ha vuelto a entrenar, así que podría tener un rol hoy si se siente bien. Estamos contentos de que esté disponible en absoluto”, señaló.