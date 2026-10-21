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Alarmas encendidas por Luis Díaz en Bayern: entró y jugó solo 23 minutos en la Champions

Frente al Arsenal, el colombiano solo jugó unos pocos minutos en la Liga de Campeones. Desazón en su rostro cuando salió.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de octubre de 2026 a las 4:05 p. m.
Luis Díaz salió lesionado del juego entre Bayern Múnich y Arsenal.
Luis Díaz salió lesionado del juego entre Bayern Múnich y Arsenal. Foto: Captura a transmisión +Live2

Luis Díaz preocupó al Bayern Múnich en la Champions League. El guajiro fue suplente contra Arsenal, entró al minuto 67 y 23 minutos después terminó siendo sustituido al tener líos físicos.

En el césped del Allianz Arena se le vio al colombiano, quien pidió el cambio al banco donde estaba Vincent Kompany.

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Kompany expuso razón para sentar a Luis Díaz vs. Arsenal en Champions: “Nos preocupaba”

El desenlace de todo fue que Lucho Díaz tuvo que salir para dar paso a un compañero.

En su rostro se le notó la desazón al cafetero, quien sintió algún lío físico y pidió irse del partido para evitar que el dictamen final fuese aún más grave.

Ahora se espera el parte médico oficial del Bayern Múnich para saber qué le ocurrió al extremo de la Selección Colombia.

En la previa del juego, el DT del cuadro bávaro había explicado sus motivos para dejar en el banco desde el arranque al colombiano frente al Arsenal.

Listado de razones de la suplencia

A partir de las experiencias de temporadas anteriores y los entrenamientos diarios, en Bayern Múnich identificaron que atraviesan un “período con poco tiempo para recuperarnos. A veces, eso significa que un partido puede tener un impacto en el siguiente”.

En el caso particular del colombiano, Vincent Kompany reconoció: “Lucho Díaz ya estaba luchando hacia el final del partido contra el Leipzig. Nos preocupaba que algo le hubiera pasado”.

El desgaste físico que evidenciaron en el extremo fue el motivo por el que decidieron no incluirlo como titular frente al Arsenal en la Champions League.

No obstante, el entrenador belga dejó abierta la posibilidad de que el guajiro sumara minutos durante el compromiso. “Ha vuelto a entrenar, así que podría tener un rol hoy si se siente bien. Estamos contentos de que esté disponible en absoluto”, señaló.