Viña Machado se ha ganado un lugar destacado en la televisión colombiana gracias a su trayectoria y a los personajes que ha llevado a la pantalla. A sus 45 años, la actriz continúa despertando el interés del público y sumando seguidores en las redes sociales, donde sus proyectos profesionales y su trabajo frente a las cámaras generan numerosas reacciones.

Su talento y constancia le han permitido mantenerse como una de las figuras reconocidas del entretenimiento nacional.

María Fernanda Yepes expuso incómodo tema y habló de decisión que tomó con su cuerpo: “Nunca me sentí bonita”

Sin embargo, la atención que recibe no se limita a su carrera artística. A lo largo de los años, distintos episodios de su vida personal han despertado curiosidad entre sus seguidores y se han convertido en tema de conversación en los medios de comunicación.

Así, Machado ha estado en el centro de la atención pública tanto por sus interpretaciones como por las experiencias que ha compartido o que han trascendido fuera del ámbito profesional.

Recientemente, la famosa actriz llamó la atención de los curiosos con un inesperado post que realizó, refiriéndose a una situación personal que atravesaba y que quiso compartir. Aunque no entró en detalles, fue clara sobre lo que había experimentado en el ámbito emocional.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la celebridad subió un carrete de fotos, el cual mostraba varias etapas de su vida. En las postales se le ve de niña, de bebé, de adolescente y ya como una mujer.

El pie de foto estuvo acompañado solamente de su nombre: “Virginia María”, reflejando que esto hacía referencia a su parte más personal.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el sentido mensaje que plasmó en una imagen, hablando de lo mucho que había llorado. En su descripción, aclaró que no entendía qué pasaba, pero que fue como cuando era una niña.

“Hoy lloré. Lloré como lloramos las niñas: con toda la cara, con mocos, con sonidos, con un dolor profundo. No sabía por qué lloraba. Solo lloré”, escribió.

“El nudo del pecho comenzó a desatarse y se convirtió en lágrimas tristes que me inundaron y me lavaron. No dejé de llorar de un instante a otro. Me fui callando. Se ahogó el sonido, pero las lágrimas seguían brotando. Me dejé llorar”, agregó.

Estas palabras movieron fibras en cientos de personas, quienes comentaron y respaldaron dicha sensación.