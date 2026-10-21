Papá de Baby Demoni hizo fuerte petición a Abelardo De La Espriella por delicado tema: “Que por favor nos ayude”

El caso de María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, volvió a despertar interés tras revelarse nuevos detalles del informe de necropsia de la creadora de contenido, quien murió en octubre de 2025.

Se conoce video inédito de Baby Demoni antes de su muerte; sería clave en el caso: “Ya no puedo más”

Los resultados de Medicina Legal establecieron que la causa del fallecimiento fue una asfixia por compresión externa del cuello y clasificaron la muerte como violenta, un hallazgo que reavivó las preguntas sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Las reacciones no se hicieron esperar, moviéndose a las plataformas digitales de familiares y amigos de la joven creadora de contenido.

Ante esta situación, el padre de Baby Demoni hizo un llamado al presidente Abelardo De La Espriella para solicitar atención sobre el caso y pedir que se avance en las investigaciones.

Durante una transmisión en vivo por TikTok, el hombre también pidió ayuda para que Miguel Ángel López, conocido en internet como Samor One y expareja de la influencer, regrese desde España y comparezca ante las autoridades colombianas.

“Ahora yo quiero verle la cara cuando lo traiga la Interpol. Si ustedes me ayudan a encontrar al presidente, a que le llegue la petición que le quiero decir de mi hija”, comentó en el live, donde no dudó en mencionar al mandatario.

“Que por favor nos ayude a traer a este man de España (...) Que lo manden con circular roja de la Interpol”, comentó en dichas imágenes.

La petición se conoció en medio de la atención que han generado los resultados forenses y las dudas que aún rodean la muerte de la creadora de contenido. Sin embargo, hasta el momento no se ha divulgado información oficial que confirme la emisión de una notificación contra López.

Mientras tanto, el caso continúa bajo la mirada pública, a la espera de que las autoridades esclarezcan lo sucedido y determinen las eventuales responsabilidades.