Abelardo De La Espriella citó a reunión a José Manuel Restrepo en la Casa de Nariño, ¿de qué hablaron?

Luego de que el vicepresidente José Manuel Restrepo, en compañía del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, diera a conocer que el Gobierno decretará el Presupuesto General de la Nación, el presidente Abelardo De La Espriella citó a Restrepo a una reunión.

Gobierno asegura que “el Presupuesto General de la Nación no se ha caído” y dice que lo decretará hoy por $634,9 billones

Según se pudo conocer, el encuentro de alto nivel se llevó a cabo en la Casa de Nariño, donde se abordaron varios temas clave para la administración. Dentro de ellos, la misión para que el país logre la meta de crecer al 6 %, el programa de reactivación económica y pormenores del decreto sobre el Presupuesto.

Luego de que el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que se decretará el Presupuesto General de la Nación, el presidente Abelardo De La Espriella lo citó a una reunión en la Casa de Nariño. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/g1GjjvTYXU — Revista Semana (@RevistaSemana) October 21, 2026

Además, uno de los proyectos que lidera José Manuel Restrepo es Milagro Week, que se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos, del 16 al 19 de noviembre.

Sobre el decreto del Presupuesto, en una declaración en la Casa de Nariño, Restrepo indicó: “Es la carta de navegación sobre la cual se definen las prioridades de inversión, las apuestas regionales de disposición de recursos y el instrumento que orienta la política fiscal y el gasto social”.

“Por eso es indispensable aclarar a la opinión pública que el Presupuesto fue discutido y fue aprobado por la mayoría de los parlamentarios en ambas corporaciones. No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie. Por un error de trámite en un artículo en donde hubo diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República que no alcanzó a ser conciliado”, dijo.

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“Es necesario ratificar que, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, regirá el proyecto que el Gobierno presentó con las modificaciones aprobadas y discutidas por el Congreso en el primer debate. Así las cosas, tanto el monto de 634,9 billones de pesos como la distribución que el Congreso estudió y aprobó en primer debate quedaron aprobados, así como también las facultades de traslado y reorientación presupuestal. Por ello, el Gobierno nacional en el día de hoy decretará dicho Presupuesto General de la Nación”, puntualizó Restrepo.