La megacárcel que Abelardo De La Espriella construirá en Atlántico: esto se sabe

Por medio de sus redes sociales, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer que avanza la revisión del proyecto de la megacárcel El Tiestal, que estaría situada en el sur del departamento del Atlántico.

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Esta iniciativa estaba detenida desde 2019, cuando la Gobernación del Atlántico adquirió un terreno en el municipio de Candelaria para su construcción.

“Trabajando en la estructuración y consolidación del proyecto de construcción de megacárceles en Colombia”, escribió en la red social Instagram el presidente de los colombianos.

Esta es la maqueta inicial del proyecto de la megacárcel en Candelaria, Atlántico, cuando fue suspendido. Ahora trabajan en un nuevo diseño. Foto: Suministrado a SEMANA.

Lo que ha conocido SEMANA es que se trata de un terreno de unas 40 hectáreas, ubicado a 4,3 kilómetros del municipio antes mencionado y a unos 3,5 kilómetros de Bohórquez, corregimiento de Campo de la Cruz. Este centro carcelario tendría capacidad para albergar a unos 11.500 privados de la libertad, aunque inicialmente estaba proyectado para unas 5.000 personas.

La administración departamental habría adquirido este predio por cerca de 2.500 millones de pesos y el proyecto es revisado actualmente por un equipo técnico y especializado de la Presidencia de la República, con el fin de determinar su viabilidad y de dónde saldrán los recursos que se invertirían en el lugar.

El penal estaría a cargo del INPEC. Foto: AFP

Fuentes consultadas por SEMANA precisaron que es un trabajo arduo el que deben realizar las autoridades departamentales con las comunidades, debido a que se encuentran rechazando la creación de la misma, alegando razones de seguridad.

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“En años anteriores, cuando se comenzó a dar a conocer el proyecto, hubo choques con las comunidades de estos municipios del sur del Atlántico, quienes estaban en su momento reacias a que se construyera este penal. La opinión de la ciudadanía no ha cambiado de a mucho y lo que se ha escuchado es que no quieren que se dé esta construcción, pero ahora se debe esperar la última palabra que la tiene el equipo de la Presidencia de la República”, sostuvo una persona cercana al proyecto.