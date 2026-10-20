Francés fue capturado en operación Blindaje 360: lo acusan de ser un peligroso narco en Soledad, Atlántico

Un ciudadano francés, identificado como Traore Mamoudou, fue uno de los capturados en la Operación Blindaje 360, que ha sido ampliamente difundida por el gobierno de Abelardo De La Espriella.

En el desarrollo de ese gran operativo, según Presidencia de la República, se realizaron 50 allanamientos con un saldo preliminar de 72 capturados: 42 en flagrancia y 30 por orden judicial, por delitos como concierto para delinquir (16), hurto (18), tráfico de estupefacientes (14), porte ilegal de armas (14), homicidio (3) y otros delitos (7).

Entre los detenidos están alias Ñoño y alias Keko, este último, el presunto delincuente al que confrontó el presidente, Abelardo De La Espriella.

alias Keko Abelardo De La Espriella Foto: SEMANA

Además se incautaron 17 armas de fuego, un fusil traumático y una granada de mano, 5.208 gramos de marihuana, 1.259 gramos de cocaína, cuatro papeletas de tusi, 12 teléfonos celulares, 1.300.000 pesos en efectivo, un vehículo y una motocicleta.

Sin embargo, hubo una captura que llamó la atención, la de un ciudadano de nacionalidad francesa “sorprendido en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes al portar un kilogramo de cocaína”, destacó Presidencia.

Borracho, cansado de la amenaza de un cilindro bomba, decidió arrastrarlo y llevarlo a la Policía de su pueblo, esta es la historia

El diario El Heraldo reveló que se trata de Traore Mamaodou, detenido en la carrera 10 con calle 47, en el barrio Soledad 2000.

Traore es señalado de pertenecer a la estructura criminal Los Costeños, bajo el mando delalias ‘El Quesero’.

El francés ya había sido capturado en diciembre de 2022 cuando era buscado mediante notificación roja de Interpol en 195 países.

En ese entonces, reveló SEMANA, era señalado por las autoridades de ser un dinamizador y traficador de droga con amplio prontuario criminal que logró esconder en la ciudad de Barranquilla.

De acuerdo con el requerimiento internacional, elevado por Francia, este hombre contactaba a personas de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad y, al parecer, las convencía de viajar a Europa con las sustancias ilícitas adheridas al cuerpo o escondidas en el equipaje.

Palomino, joya turística de La Guajira, se queda sin playas: reportan millonarias pérdidas y despidos

“Estaría involucrado en un caso conocido en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle en Paris, en el que un técnico comercial de una aerolínea francesa fue capturado en flagrancia con 16 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que pretendía sacar del baño de una aeronave que salió de Bogotá”, reveló en ese momento la Fiscalía.

Por ahora, no se conocen los motivos por los que siguió en el país y cómo terminó delinquiendo.