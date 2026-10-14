Soledad insegura: millonario robo dentro de un almacén de celulares y oro recién inaugurado

La inseguridad en el municipio de Soledad, en el Atlántico, sigue siendo compleja pese a los controles que han venido adelantando las autoridades.

En el barrio Los Robles se registró un millonario robo dentro de un local recién inaugurado de celulares de alta gama y prendas de oro, que quedó registrado en un video de una cámara de seguridad de la zona.

En la filmación, se logra ver cómo llegan los hombres armados y con una bolsa grande comienzan a desocupar el establecimiento comercial para luego darse a la huida en varias motocicletas.

Luego del caso, la Policía Metropolitana de Barranquilla llegó hasta el lugar con el fin de recoger pistas que les permitan identificar plenamente a los delincuentes que cometieron el millonario robo.

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El periodista Nando Lozano también se pronunció por el caso en su cuenta de X: “Local comercial del influencer y comerciante @soysebas había abierto hace dos días en Plácita de Los Robles, Soledad. En las últimas horas, un grupo de delincuentes saquea el establecimiento. En este departamento, los comerciantes están entre la inseguridad y la extorsión”.

Una residente del barrio Los Robles le dijo a SEMANA bajo el anonimato que, aparte de los constantes atracos, la extorsión es otro de los flagelos con los que las autoridades no han podido.

“Acá todos pagamos extorsión porque si no, nos levantan los negocios a disparos. Hay que decir que la gente del Gaula de la Policía no alcanza a atender todos los casos que se presentan a diario. Eso es como una plaga que todo se reproduce”, dijo.

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Desde la Policía de Barranquilla hicieron un llamado a la ciudadanía para que entreguen información que permita dar con la captura de los responsables de este hecho delincuencial.

La línea de emergencia 123 de la Policía Nacional se encuentra habilitada las 24 horas del día para recibir cualquier tipo de denuncia.