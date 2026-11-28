El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien asiste este sábado 28, de noviembre, a la previa de la Final de la Copa Libertadores de América 2027, celebrada en Uruguay, dijo que su presencia en esta reunión representa una nueva oportunidad para que Barranquilla siga siendo protagonista de grandes eventos internacionales.

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“Estamos felices de estar acá porque para Barranquilla nada es suficiente. Queremos más glorias, más alegrías. Venimos a saludar a las autoridades del fútbol internacional y a compartir con los presidentes de las federaciones. Barranquilla tiene que estar aquí. Acabamos de terminar la Copa Sudamericana y el consenso de todos es que Barranquilla se sobró. Así que vamos por más, seguimos soñando”, expresó el mandatario.

Asimismo, sostuvo: “Después de construir ese hermoso estadio, el Supermetro está pidiendo más pistas, más conquistas, más alegrías y más glorias. Venimos como alcalde de Barranquilla a contarle al mundo que estamos listos, que estamos contentos y que seguimos hambrientos de más gloria. ¡Vamos por más!”.

Barranquilla llega a esta reunión continental con un antecedente histórico, pues muestra un balance sin precedentes siendo sede, la semana anterior, de la Final de la Copa Sudamericana de Fútbol, con una cifra que alcanza los 60 millones de dólares en impacto económico y cerca de 9.000 empleos directos e indirectos asociados a este evento continental.

Además, la ciudad destaca por sus resultados en turismo. Así lo confirma la Encuesta de Turismo Receptivo de la Alcaldía, aplicada entre el 17 y el 21 de noviembre, según la cual el 71,6 % de los visitantes llegó a la ciudad específicamente para disfrutar de la final.

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La ocupación hotelera alcanzó el 100 %, reflejando la movilización turística que generó este encuentro internacional.

Otro aspecto relevante antes, durante y después de la final de la Copa Sudamericana fue el exitoso operativo de seguridad, articulado entre la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional, que contó con el despliegue de cerca de 2.100 uniformados.

Su labor permitió que la fiesta del fútbol se desarrollara en paz y con garantías para los miles de visitantes que llegaron de distintos países del continente.