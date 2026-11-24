Este martes 24 de noviembre, la Aeronáutica Civil dio a conocer que el aeropuerto Ernesto Cortissoz presentó un cierre temporal de operaciones debido a trabajos de mantenimiento en la pista.

Gobernadora del Meta habla en SEMANA tras atentado: “Es una retaliación. Los delincuentes sienten el acorralamiento del Gobierno”

“Atención, viajeros: Por condiciones de humedad relativa cercanas al 95 %, el mantenimiento en la pista del Aeropuerto Ernesto Cortissoz requirió mayor tiempo de secado, por lo que continúa cerrado”, informaron por su cuenta de X inicialmente.

Sobre las 7:00 de la mañana, la misma entidad indicó que retomaban las operaciones en la terminal aerea.

“Reabrimos las operaciones en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. La alta humedad relativa prolongó el secado del pavimento, por lo que el cierre se extendió hasta garantizar las condiciones técnicas y de seguridad operacional requeridas”, explicaron.

Aeropuerto en manos del Distrito

El convenio firmado en octubre le entregó al Distrito de Barranquilla, de manera temporal, la operación y el mantenimiento del ‘lado tierra’ de esta terminal aérea, además de la ejecución de los 40.000 millones de pesos adicionales para terminar el muelle nacional, el internacional y el sistema de climatización: los tres frentes que más quejas acumularon en la última década.

Abelardo De La Espriella anuncia transformación de uno de los aeropuertos más importantes del país

El alcalde Alejandro Char lo presenta como una apuesta de confianza con el Gobierno. “Tengan la plena certeza, señor Presidente, que vamos a honrar su palabra y su confianza, y en pocos días le vamos a dar un vuelco a este aeropuerto como se lo merece la gente”, afirmó el mandatario local durante uno de sus recorridos.

Asimismo, el alcalde insiste en que el Distrito no actuará solo. “Aquí hay un trabajo en equipo gigante con la Aeronáutica Civil, los gremios, el Comité Intergremial, la Cámara de Comercio y la veeduría ciudadana”, explicó. Mesas técnicas y comités de seguimiento vigilarán la ejecución de las obras y el cumplimiento de los compromisos: “Se trata de sumar voluntades públicas y privadas para que cada peso invertido se note en el desarrollo de la ciudad”.