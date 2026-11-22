La final de la Copa Sudamericana se llevó a cabo sin ningún problema en la ciudad de Barranquilla. Boca Juniors se impuso ante Atlético Mineiro y se quedó con el título.

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Poco antes de que se diera el pitazo inicial, hubo un momento que llamó la atención: aviones Kfir pasaron por encima del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y se robaron las miradas.

En redes sociales el hecho se hizo viral y muchos comenzaron a hacer especulaciones sobre los motivos de esto. De hecho, algunos aseguraron que hacía parte de la seguridad para el presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo presente en la final.

En medio de lo mucho que se ha dicho, la Fuerza Aérea Colombiana explicó por qué se vieron las aeronaves. Por medio de un comunicado, indicó que los Kfir “realizaron una revista aérea sobre”, el escenario deportivo.

Asimismo, mencionó que durante los actos protocolarios la Banda Sinfónica de la FAC acompañó la ceremonia con la interpretación de los himnos nacionales de Colombia, Brasil y Argentina.

“Esta participación, enmarcada en la conmemoración de los 107 años de historia de la Fuerza Aérea Colombiana, evidenció la preparación operacional y logística del Comando Aéreo de Combate No. 3, CACOM-3, para acompañar eventos de alta relevancia internacional”, explicó la FAC.

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En el comunicado, la autoridad destacó que esta final de Sudamericana proyectó a Barranquilla como un escenario de encuentro internacional y contribuyó a posicionar al Caribe colombiano ante la comunidad internacional.

“Con su participación en diferentes escenarios, la Fuerza Aérea Colombiana reafirma su compromiso con Colombia, poniendo sus capacidades al servicio del país y acompañando eventos que proyectan la imagen de la nación ante el mundo”, complementó.

De esta forma, la FAC aclaró los motivos por los que las aeronaves estuvieron en los cielos cuando faltaba poco tiempo para que se iniciara el partido.