Presidente De La Espriella rindió homenaje a la Fuerza Aérea por sus 107 años: “Orgullo de la patria”

Este domingo 8 de noviembre, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, subió un mensaje en su cuenta de X, exaltando la labor de la Fuerza Aérea Colombiana por sus 107 años.

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“¡107 años de honor, valentía y gloria! ¡Nuestra Fuerza Aérea Colombiana, orgullo de la patria! Hoy rindo un homenaje especial a nuestra Fuerza Aérea Colombiana, a sus hombres y mujeres que, con disciplina, sacrificio y profundo amor por Colombia, han dedicado su vida a defender nuestra soberanía, proteger a nuestras familias y garantizar la seguridad de nuestros cielos”, expresó el mandatario.

El presidente de Colombia también dijo que la participación de esta institución militar es clave para las operaciones en contra de los grupos armados ilegales en las diferentes regiones del país.

“Durante 107 años, nuestros aviadores han demostrado que no existen distancias imposibles cuando se trata de servir a la Patria. Desde las operaciones más exigentes contra las organizaciones narcoterroristas hasta las misiones humanitarias que llevan esperanza a los lugares más apartados, ¡siempre han estado al servicio de Colombia!”, manifestó.

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C-130 Hercules de la Fuerza Aérea Colombiana. FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Asimismo, el presidente dedicó unas palabras a los veteranos y familiares de los uniformados, reconociendo el sacrificio que representa acompañar a quienes diariamente arriesgan sus vidas en cumplimiento de sus funciones.

“Como Presidente de la República, expreso mi admiración, gratitud y respaldo a cada uno de sus integrantes, a nuestros veteranos y a las familias que, con amor y sacrificio, acompañan esta noble misión”, señaló.

Finalmente, De La Espriella cerró su mensaje con una declaración de reconocimiento a la institución militar. “¡Que lo escuchen en tierra y en el cielo: Colombia se siente orgullosa de su Fuerza Aérea!”, concluyó el jefe de Estado.