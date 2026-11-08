La campaña electoral de Abelardo De la Espriella fue reconocida en Panamá: se llevó 10 estatuillas

La estrategia política que acompañó la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella fue protagonista en los Reed Latino 2026. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en Panamá, el equipo colombiano obtuvo 10 estatuillas y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del certamen, que distingue trabajos destacados de comunicación política en Iberoamérica en esta edición.

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El proyecto, identificado durante la contienda con el nombre de “El Tigre”, recibió uno de los reconocimientos principales: mejor campaña presidencial.

También ganó en la categoría de mejor campaña electoral en línea, mientras que la canción Tigre que dejó huella, creada por Estrategia & Poder junto a Nicolás Tovar, fue premiada como mejor jingle electoral para grandes audiencias.

Detrás de la estrategia estuvo Carlos Suárez, fundador de la firma Estrategia & Poder y responsable de coordinar el trabajo que obtuvo varios de los galardones.

Suárez fue distinguido como consultor del año, además de recibir reconocimientos como consultor general revelación electoral y estratega electoral del año especializado en inteligencia artificial, en la categoría de grandes audiencias.

La firma también sobresalió por sus apuestas tecnológicas. Se quedó con el premio a mejor agencia de creación de contenidos con inteligencia artificial para campañas electorales y recibió el reconocimiento de pionera del año en IA en campaña electoral, por el trabajo titulado “Estrategia&Poder”, la revolución digital de los nunca”.

A estos resultados se sumaron los premios a agencia electoral revelación del año y estratega digital electoral del año. En esta última categoría hubo un empate: el reconocimiento fue compartido por Christian Abarzúa, integrante de Estrategia & Poder, y por Luis Ugalde y Danny Quirós.

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En total, las 10 estatuillas se distribuyeron entre la campaña, la agencia y varios de sus integrantes. El resultado puso en primer plano el trabajo de comunicación política desarrollado por el equipo colombiano y su uso de herramientas digitales e inteligencia artificial durante la contienda.

Los Reed Latino son una vitrina para las campañas, consultores y agencias que trabajan en el sector político de la región. Es organizado por la revista estadounidense Campaigns & Elections y reúne cada año iniciativas de distintos países iberoamericanos.