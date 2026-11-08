¿Colombia sale perdiendo con la derrota de Trump en las ‘midterms’? Presidenta de Wola responde en SEMANA

SEMANA: ¿Cómo entender esta derrota tan grande del Partido Republicano y del presidente Donald Trump en estas elecciones de medio término?

CAROLINA JIMÉNEZ: Creo que hay un acuerdo generalizado en que el electorado envió varios mensajes muy contundentes. El primero es un desencanto que, además, las encuestas ya venían mostrando con respecto a la situación económica. La inflación es significativamente más alta en comparación con lo que era cuando la administración llegó al poder. Esa inflación está bastante relacionada con el incremento del precio de la gasolina, que a su vez es producto de una guerra que probablemente nunca hubiera ocurrido, sobre todo con un presidente que se ha caracterizado por prometer discursivamente que nunca iba a llevar a Estados Unidos a las guerras.

Entonces, creo que una buena parte del electorado, sobre todo quienes apoyaban mucho a la base presidencial, se sintió traicionada. Primero, porque el presidente entró en una guerra que va en contra de lo que había prometido. Y segundo, porque sus consecuencias no afectan necesariamente a un grupo o a otro, sino a todos los estadounidenses, o a cualquier persona que viva en Estados Unidos por igual. Es decir, afecta el bolsillo. Y eso es algo que definitivamente siempre termina teniendo un impacto electoral.

Lo segundo es que creo que también hubo otras políticas que fueron impopulares y que nunca tuvieron una explicación que convenciera a los estadounidenses. Todo el tema arancelario, por ejemplo, terminó afectando a estados que siempre fueron muy importantes para la base del presidente, como Iowa. Otros estados, en los que hay una fuerte presencia de agricultores, también terminaron afectados por las políticas arancelarias y las guerras comerciales que el presidente emprendió contra países otrora aliados.

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Esas políticas pasaron una factura importante en estados que el presidente había ganado por más de 20 puntos y que ahora perdió, después de 50, 60 o 70 años sin que se produjera un resultado de ese tipo.

Y creo que un tercer factor, al menos en lo que respecta al voto latino dentro de Estados Unidos, que esta vez tuvo un peso bastante importante y que va a ser muy relevante de cara a las elecciones de 2028, son las políticas migratorias. Si bien el voto hispano en Estados Unidos también tiene las mismas características que el voto no hispano, es decir, está muy preocupado por las razones económicas que inquietan a toda la población, las políticas migratorias han afectado de una manera muy profunda a las comunidades. Han roto comunidades enteras.

La policía migratoria se ha caracterizado por utilizar la fuerza de manera desproporcionada, ilegal e incluso letal, como ya se ha evidenciado en varios casos. Creo que esto también terminó pasándoles factura a muchísimos candidatos republicanos en estados donde hay una población hispana que vota y que ejerció su derecho para enviar un mensaje.

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SEMANA: ¿Hasta qué punto esta derrota de los republicanos puede afectar la relación comercial y diplomática que Estados Unidos tiene con Colombia?

C.J.: Creo que hay que recordar que la política exterior de Estados Unidos sigue en manos del poder ejecutivo. Eso no necesariamente cambia por un cambio en el Congreso.

También hay que recordar que, para el Congreso, independientemente de quién esté a cargo o quién esté liderando la Cámara de Representantes o el Senado, la relación con Colombia es estratégica e histórica. Eso no quiere decir que, porque ahora los demócratas estén liderando ambas cámaras, vaya a producirse un cambio en cuanto a la protección de esa relación histórica y estratégica.

Lo que sí creo que vamos a ver es un cambio en ciertas promesas y expectativas que había expresado el presidente colombiano. Creo que, desde que inició su gobierno, ha puesto un énfasis tremendo en la relación con Estados Unidos dentro de su política exterior. Se ha visto muy alineado con la política exterior de Washington y, además, me parece que tomó una posición partidista, en mi opinión de manera errónea, que no siempre es estratégica en materia de política exterior.

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SEMANA: ¿Y qué pasará con esto?

C.J.: ¿Qué pasa? Que ahora justamente el partido opuesto, que en este caso son los demócratas, es el que ha ganado el Congreso. Los demócratas no tienen a su cargo la política exterior desde el Congreso, pero sí pueden influir de manera importante en el Ejecutivo en esos asuntos. ¿Qué es lo que más probablemente vamos a ver con respecto a Colombia? En primer lugar, y esto sí creo que puede afectar la política de Washington hacia Bogotá, está el tema de la ayuda exterior a Colombia. Se sabe perfectamente que el presidente colombiano ha hecho una fuerte incidencia para que Washington envíe tanto ayuda militar como apoyo financiero, sobre todo en materia de seguridad. ¿Qué podemos esperar ahora? Que esa ayuda militar y financiera esté condicionada. Y esas condiciones van a depender muchísimo de quiénes estén a cargo de los comités del Congreso que monitorean las ayudas que se envían a Colombia.

También vamos a ver mucha más fiscalización en materia de derechos humanos y de políticas de drogas, que es donde creo que se van a producir algunos de los principales cambios.

Colombia va a ser un país observado y el Gobierno colombiano va a ser un gobierno observado. Así que va a tener que rendir cuentas. El Gobierno colombiano tendrá que entender, de manera mucho más estratégica, que su política hacia Estados Unidos debe tener en cuenta que hay un gobierno en el Ejecutivo que, obviamente, pertenece a un partido, pero que en el Legislativo, en este momento, está controlado por los demócratas.

Donald Trump. Foto: CASA BLANCA

SEMANA: Finalmente, ¿qué debería hacer el Gobierno colombiano para evitar algún roce con Washington, teniendo en cuenta que los demócratas son mayoría en el Congreso?

C.J.: Creo que, en primer lugar, debe restablecer los lazos y tender puentes con los actores clave en el Congreso, sobre todo a través de su embajada en Washington.

Por ejemplo, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta hay comités de relaciones exteriores. Esos comités van a ser tremendamente importantes para decidir las acciones que se van a tomar en relación con Colombia, sobre todo en lo relativo a las ayudas y la cooperación con el país.

Hay congresistas clave en todas partes del mundo y Estados Unidos no es una excepción. Creo que hubo impases importantes con el presidente de la Espriella y algunos congresistas en momentos recientes. Me parece importante que se restablezcan los puentes porque, insisto, Colombia y Estados Unidos han tenido una relación histórica y estratégica, y no creo que deba revertirse.

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No creo que el Partido Demócrata quiera dañar la relación con Colombia. Estoy segura, además, de que en este momento está pensando cuáles son las mejores maneras de ayudar al pueblo colombiano. También creo que se va a reactivar mucho el apoyo a la sociedad civil colombiana, un tema en el que nosotros haremos mucha incidencia. Pero si el Gobierno colombiano quiere tener una buena relación con el Congreso de Estados Unidos, tiene que restablecer los puentes directamente con el Partido Demócrata.