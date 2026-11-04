Barack Obama celebra la victoria demócrata en las elecciones y envía un mensaje a los estadounidenses

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama celebró los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato, en las que el Partido Demócrata logró hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso.

Donald Trump reacciona a la derrota en las elecciones. Lanza pullas y reconoce el triunfo de los democrátas

Obama aseguró que el pueblo estadounidense ha enviado “un mensaje claro” a favor de una política que “una a las personas en lugar de dividirlas”.

“Esta noche, el pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quieren una política que una a las personas en lugar de dividirlas, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrentan”, dijo Obama en redes, tras confirmarse un vuelco electoral que otorga a los demócratas la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes en lo que supone un duro revés para la actual Administración del presidente Donald Trump.

Tonight, the American people sent a clear message — they want a politics that brings people together rather than divides them, and leaders who offer concrete solutions to the challenges they face. These results were only possible because outstanding candidates stepped forward in every region of the country — including in areas once considered long shots. They came from different backgrounds and represented a range of political perspectives, but were united by shared values, a belief in public service, and a commitment to putting the people of their districts and states first. We also owe a debt of gratitude to the thousands of election officials and volunteers from both parties who helped ensure a smooth election and carried out one of the most essential functions of our democracy. While this administration has another two years in office, our job now is to roll up our sleeves, make changes wherever we have the power to do so, prevent further damage, and lay the groundwork for the future. — Barack Obama (@BarackObama) November 4, 2026

El exmandatario ha puesto en valor el papel de los candidatos demócratas que dieron un paso al frente en todo el país, destacando especialmente los triunfos obtenidos en “áreas que antes se consideraban improbables”, en clara alusión a victorias históricas como las cosechadas en feudos conservadores como Texas o Kansas.

“Provenían de diferentes orígenes y representaban una gama de perspectivas políticas, pero estaban unidos por valores compartidos, una creencia en el servicio público y el compromiso de poner a las personas de sus distritos y estados en primer lugar”, aseguró.

Dos estados clave de EE. UU. eligieron a gobernadores con raíces hispanas

Asimismo, Obama ha aprovechado su mensaje para agradecer su labor a los “miles de funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos”, subrayando que su trabajo ha sido fundamental para garantizar unas elecciones fluidas y para llevar a cabo “una de las funciones más esenciales de nuestra democracia”.

Finalmente, el exdirigente demócrata ha fijado los objetivos de la formación de cara a los dos próximos años, en los que deberán lidiar con un Congreso bajo su control pero con Trump aún en la Casa Blanca.

Barack Obama en Ohio. Foto: Getty Images

“Aunque esta Administración tiene otros dos años en el cargo, nuestro trabajo ahora es arremangarnos, hacer cambios donde tengamos el poder para hacerlo, evitar más daños y sentar las bases para el futuro”, concluyó el exmandatario estadounidense.

El mensaje llega en un momento en el que el Partido Demócrata ya prepara su “agenda de los 100 días” para revertir políticas económicas y sanitarias de la actual presidencia republicana.