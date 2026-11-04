Dos estados clave de EE. UU. eligieron a gobernadores con raíces hispanas

Los demócratas Gina Hinojosa en la gobernación y James Talarico en el Senado lograron dar un duro golpe a los republicanos en Texas, uno de los bastiones históricos del partido del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Ambos son los primeros demócratas en ganar un cargo de elección popular a nivel estatal en Texas desde 1994, según las proyecciones de los medios locales.

Hinojosa, una legisladora estatal de 52 años de ascendencia mexicana, desbancó al gobernador titular, el poderoso republicano Greg Abbott, en el cargo desde 2015.

La candidata demócrata a la gobernación de Texas, Gina Hinojosa, habla durante un acto de campaña en Wooldridge Square el 15 de octubre de 2026 en Austin, Texas. Foto: Getty Images

La abogada forma parte de una nueva generación demócrata que busca atraer a los independientes y a los votantes desilusionados por la impopular guerra de Trump en Oriente Medio y por el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina y los productos de uso diario.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, responsabilizó al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, por el fracaso electoral en los comicios de medio mandato y lo señaló de haberse convertido en un “republicano solo de nombre” durante los últimos seis meses.

Trump también cuestionó que Abbott retomara su “fórmula original”, al considerar que “eso no fue muy bueno”.

El gobernador saliente de Texas, Greg Abbott Foto: AP

Por otro lado, Xavier Becerra será el próximo gobernador de California, lo que lo convierte en el primer mandatario de ascendencia latina en ocupar ese cargo en más de siglo y medio.

El político, de 68 años y con una amplia trayectoria pública, encabezaba la disputa electoral frente al republicano Steve Hilton para reemplazar a Gavin Newsom, también demócrata, al frente del estado más poblado de Estados Unidos.

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Becerra será el primer gobernador de raíces mexicanas desde que California pasó a formar parte de territorio estadounidense. El resultado también refuerza la posición del estado como uno de los principales bastiones del Partido Demócrata y escenario de oposición a las políticas de la Administración de Donald Trump.

Xavier Becerra pasó de ser un candidato demócrata con escasas posibilidades de llegar a la gobernación de California a convertirse en protagonista de un acontecimiento histórico al ser elegido para ocupar ese puesto por primera vez en más de 150 años.

El candidato demócrata a la gobernación de California, Xavier Becerra, hace gestos durante un evento la noche de las elecciones, el 3 de noviembre de 2026, Foto: Getty Images

Su llegada al cargo representa un hecho significativo para la comunidad latina, a la que ha defendido y representado durante más de tres décadas.