James Rodríguez, Falcao y Cuadrado reaccionaron al retiro de David Ospina: lluvia de mensajes

Este miércoles, 3 de noviembre de 2026, David Ospina anunció su retiro oficial como futbolista profesional. El portero hace pública su decisión a sus 38 años, y luego de aproximadamente dos décadas defendiendo el arco de equipos como Atlético Nacional, Arsenal y la Selección Colombia.

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“Al Fútbol le digo ¡Gracias! No me doy por vencido… ¡Me doy por agradecido! ¡Ha sido un hermoso viaje! ¡Iré a donde me lleve la sonrisa!”, escribió David Ospina en su cuenta de Instagram, acompañando con un video de él mismo dedicándole unas palabras al fútbol.

Reacciones de James, Falcao y Cuadrado al retiro de David Ospina

Con el retiro de Ospina, otro jugador más de una dorada generación de la Selección Colombia dice adiós. Mario Yepes, Pablo Armero, Camilo Zúñiga, entre otros, dan un paso al costado del deporte balompié.

Tomando en cuenta que varios jugadores de renombre compartieron camerino con David Ospina, algunos de ellos reaccionaron al retiro del portero. Le dejaron mensajes en su cuenta de Instagram.

James Rodríguez: “Eres un grande”

“Eres un grande, ¡el número 1! Gracias por las alegrías y por tu carrera que ha sido ejemplar. Orgulloso de conocer ese gran ser humano, me siento un privilegiado de poder decir HERMANO. Hemos luchado juntos, reído juntos, llorado juntos. Muchas batallas... Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Te quiero", escribió el excapitán de la Selección Colombia, James Rodríguez.

Presentación oficial de James Rodríguez (centro) en Atlético Nacional. Acompañado de David Ospina (izq.) y el presidente Sebastián Arango (der.). Foto: Prensa Atlético Nacional.

Falcao: “Un honor compartir contigo”

“Querido amigo, ha sido un honor compartir contigo parte de este viaje... Te deseo lo mejor en lo que viene para tu vida. ¡Abrazo grande!“, le dejó Falcao a Ospina en la sección de comentarios.

David Ospina y Radamel Falcao en un amistoso con la Selección Colombia, ante Venezuela, en septiembre de 2018. Foto: Getty Images

Juan Guillermo Cuadrado: “Hiciste historia”

“Excelente mi capi y líder. Un honor haber compartido tantas batallas juntos. Hiciste historia, bendiciones para lo que viene”, redactó Juan Guillermo Cuadrado, quien actualmente juega para Millonarios.

Juan Guillermo Cuadrado abrazando a David Ospina, por su actuación estelar en las semifinales de la Copa América 2021. Foto: Getty Images

Mario Alberto Yepes, Edwin Cardona y la esposa de David, Jesica Sterling, también le dejaron una muestra de cariño, con palabras, al histórico exguardameta de la Selección Colombia.