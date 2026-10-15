Dulce, hija de David Ospina, tendría romance con promesa del fútbol colombiano: foto juntos desató rumores

Dulce Ospina, hija mayor del arquero colombiano David Ospina, llamó la atención en redes sociales luego de que se conocieran unas fotos junto a un joven futbolista. Las imágenes despertaron rumores sobre una posible relación sentimental que ha causado curiosidad entre los seguidores de la familia y del fútbol nacional.

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La hija del famoso arquero, nacida en marzo del año 2010, tiene 16 años y ha crecido cerca de las cámaras por la trayectoria deportiva de su padre y la presencia pública de su familia.

Con el paso del tiempo, también ha comenzado a compartir contenido propio en redes sociales, donde publica momentos con sus amigas y familiares.

Dulce mantiene una relación cercana con su papá , que es reconocido por su recorrido con la Selección Colombia y Atlético Nacional. Además, suele compartir momentos familiares con su prima Salomé Rodríguez, hija de la empresaria y modelo Daniela Ospina y del exfutbolista James Rodríguez.

Sin embargo, en los últimos días, la atención se centró en una foto que habría compartido un jugador colombiano en sus redes sociales. En la imagen, ambos aparecen frente a un espejo, abrazados y mirando hacia la cámara.

El post estuvo acompañado por el mensaje “Viviéndola”, además de un emoji de enamorado y un corazón rojo.

La foto llamó la atención de los internautas, quienes comenzaron a preguntarse si entre ambos existe algo más que una amistad. Sin embargo, hasta el momento, no hay una confirmación pública de que mantengan una relación sentimental.

Simón Rojas, el futbolista que estaría saliendo con Dulce, hija de David Ospina. Foto: TikTok: simon_rojas1014

El futbolista en cuestión es Simón Rojas, un joven colombiano de 17 años que se desempeña como mediocentro y ha tenido participación en procesos de formación de fútbol nacional.

Rojas ha llamado la atención por su paso por las divisiones inferiores de Atlético Nacional y su presencia en la Selección Colombia Sub-17, escenarios que le han permitido sumar experiencia y proyectarse como una de las promesas juveniles del país.

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¿Quién es Simón Rojas, posible pareja de Dulce Ospina?

Nació en Medellín, pero cuando tenía tres años se trasladó con su familia a Cúcuta por motivos laborales de su padre. En esa ciudad comenzó a desarrollar su interés por el fútbol y dio sus primeros pasos en las canchas.

Según la información que fue publicada, el jugador debutó como titular en la Primera División de la Liga Betplay el 13 de septiembre de 2026, durante un encuentro frente e Águilas Doradas.

Por ahora, las fotos continúan alimentando las especulaciones en redes sociales. Mientras los seguidores esperan conocer más detalles, la supuesta relación entre Dulce Ospina y Simón Rojas sigue sin confirmación oficial.