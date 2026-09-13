David Ospina en la presentación de James Rodríguez: Atlético Nacional hizo anuncio oficial

Este domingo, 13 de septiembre de 2026, Atlético Nacional hizo un evento previo al partido contra Águilas Doradas por Liga BetPlay. Allí le realizó una despedida a David Ospina, quien hasta el primer semestre defendió el arco verdolaga, y llevó a cabo la presentación de James Rodríguez ante los hinchas.

Así fue la presentación de James Rodríguez, en el estadio Atanasio Girardot como jugador de Atlético Nacional. pic.twitter.com/6Y6Pf1Q7XC — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) September 13, 2026

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Con estadio lleno, fue una mezcla de emociones para los hinchas de Atlético Nacional. Por un lado, ven cómo James Rodríguez regresa al FPC, vistiendo los colores del verde, y por otro despiden a un ídolo como David Ospina, cuyo futuro deportivo es incierto.

Eso sí, el evento estuvo repleto de emotividad. En el instante donde James fue presentado, a su lado estuvo siempre David Ospina. Ambos son públicamente reconocidos como amigos, tienen familia en común y compartieron en la Selección Colombia.

El Atanasio fue testigo de dos momentos inolvidables 💚



Bienvenido a casa, James. Gracias por siempre, David 🇳🇬 pic.twitter.com/eMEZj3zrwf — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 13, 2026

Atlético Nacional anunció oficialmente el dorsal de James Rodríguez

Y con David Ospina en la foto, James Rodríguez posó con el dorsal que usará en Atlético Nacional. Será el número 23, y así se acaban las especulaciones sobre cuál sería el número que el cucuteño portaría en el rey de copas.

Desde antes de la presentación de James ante los hinchas de Nacional, la institución antioqueña había dado la razón detrás de la elección del número 23: “El 23 vistió a Jordan de eternidad, a LeBron de imperio, y hoy viste al más grande”.

Hay números que no solo hacen parte de una camiseta, hacen parte de la historia.



Esos que dejan de pertenecer a un deporte para pertenecer a la grandeza misma…. el 23 vistió a Jordan de eternidad, a LeBron de imperio, y hoy viste al más grande. @jamesdrodriguez ya tiene su… pic.twitter.com/sZjOlRKvzW — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 13, 2026

Eso refuerza la gran pasión que el capitán de la Selección Colombia tiene por el básquetbol. Portará la 23, que dos leyendas de la NBA dejaron por todo lo alto.

Nueva información sobre el debut de James Rodríguez en Atlético Nacional

El debut de James Rodríguez con Atlético Nacional no fue este domingo ante Águilas Doradas. Se supo desde la noche del sábado, 12 de septiembre, cuando el verde publicó la lista de convocados, y el 10 no estaba allí.

Sin embargo, el debut de James no estaría lejos. De hecho, hay más información al respecto, pues Internacional de Bogotá, próximo rival de Nacional, dio pistas en sus redes sociales.

“La noche de este miércoles en Bogotá, será para recordar. Inter vs. Nacional, consigue tus entradas”, escribió el elenco capitalino en sus canales oficiales.

La noche de este miércoles en Bogotá, será para recordar.



Inter vs @nacionaloficial



Consigue tus entradas🎟️: https://t.co/M2JS4LJ64k#Al10HayQueAplaudirlo 🎩 pic.twitter.com/c5kS0R3dSt — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) September 13, 2026

El partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional será el próximo miércoles, 16 de septiembre, a las 8:20 p.m. y en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Todo apunta a que ese día será la primera vez que James Rodríguez juegue con la camiseta del cuadro antioqueño, aunque todo dependerá del técnico Lucas González.