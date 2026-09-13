René Higuita le da la bienvenida a James Rodríguez a Atlético Nacional con imponente mensaje: “Sangre verde”

El mensaje que no podía faltar. El loco René Higuita hizo acto de presencia y le dio la bienvenida a James Rodríguez con un mensaje que ya es comentado en las redes sociales.

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El ídolo de Atlético Nacional, considerado uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol colombiano, salió abrazado con el cucuteño en Instagram.

En el video aparece René Higuita abrazando a James Rodríguez y diciéndole que es bienvenido a Atlético Nacional, el capitán de la Selección Colombia le responde con un “tú sabes lo mucho que te admiro”. El ahora entrenador de arqueros del club verdolaga le aclara que la camiseta del gigante antioqueño tiene historia y corazón.

En otro apartado, cuando James le dice “ídolo” a Higuita, René le dice “sangre verde”, en un cruce de palabras que deja ver lo posiblemente identificado que el jugador se pueda sentir con el ADN verdolaga.

En el video se ve en el fondo el gimnasio de la sede deportiva de Guarne y transmite un entorno de plena bienvenida al ex Real Madrid.

“Mi amigo James, bienvenido a nuestro amado Atlético nacional, a esta camiseta que tiene historia, tiene corazón y una hinchada que siempre nos acompaña. Bienvenido al verde”, dice René Higuita en el video.

Higuita es una voz de mando en Atlético Nacional. Su voz es respetada tanto en el camerino, como en el grupo directivo, técnico y en las diferentes barras y sectores de la hinchada del club. James Rodríguez tiene el total respaldo de René este año que estará luchando por títulos con el Rey de Copas.

James y un supersalario en Atlético Nacional

Por otra parte, en las últimas horas se filtró el megasalario que tendría el jugador en Nacional y sería el mejor pago del fútbol colombiano.

Las cifras son fascinantes, pues un ciudadano promedio tendría que tener mucha preparación y experiencia o un negocio muy rentable para tratar de manejar los números de James Rodríguez.

Medios como MARCA y Win Sports divulgan la cifra. 1,5 millones de dólares al año como salario base, algo más de cuatro mil millones de pesos colombianos anuales. Esto ya es suficiente para ser considerado entre los jugadores con mejor mesada salarial de Colombia.

Ahora bien, si se hace la división mes a mes, James gana algo más de 384 millones de pesos colombianos, superando la barrera de otras figuras en el FPC, como Luis Muriel en el Junior de Barranquilla o Hugo Rodallega en Santa Fe.

James Rodríguez entrena en Guarne Foto: Atlético Nacional

El salario de James puede seguir en aumento y alcanzaría hasta los 3 millones de dólares si se suman temas publicitarios. Con estas cifras y la venia de Higuita, la inspiración está a tope.