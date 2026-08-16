David Ospina no se hizo el “pendejo”: lluvia de elogios tras su salida del Atlante

El arquero colombiano David Ospina culminó de forma prematura su paso por el Atlante F. C. de la Primera División de México. El guardameta abandonó la plantilla pocos días después de su presentación, sin haber logrado disputar un solo compromiso oficial debido a molestias físicas persistentes en uno de sus brazos.

David Ospina ya tiene reemplazo en Atlante: joya colombiana sería oficializado pronto

Ante los interrogantes surgidos por esta partida, el director técnico del equipo mexicano, Miguel ‘Piojo’ Herrera, ofreció declaraciones públicas para explicar lo sucedido. El entrenador mexicano elogió la calidad humana y la transparencia del jugador, despejando cualquier duda sobre el motivo de su desvinculación de la institución.

Confirmado el nuevo equipo de David Ospina: acuerdo total y firma de contrato por un año

Sobre la posibilidad de un eventual regreso del arquero a la nómina, Herrera afirmó: “Lo de David no, está claro que ya no regresa. Me da mucha pena por él porque tenía muchas ganas de estar con nosotros, pero fue muy sincero, manifestando que su brazo le molestaba mucho y que iba a tratarse”.

El valor de la transparencia en el deporte profesional

El técnico mexicano enfatizó el gesto del futbolista al dar un paso al costado antes de comprometer el presupuesto del club. El entrenador valoró que el jugador priorizara la honestidad sobre los beneficios contractuales, un detalle que destacó de manera abierta ante los medios de comunicación.

David Ospina llegó al club mexicano, tras disputar el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Al recordar las conversaciones privadas sostenidas con el deportista, el entrenador el Piojo expresó: “Cualquiera se puede hacer el pendejo, decir ‘cobro y aquí estoy, me duele un poquito’, y llevársela. Él fue muy honesto conmigo y me dijo: ‘Duele mucho, voy a ver que me revisen bien, porque no está bien esto’”.

El estratega continuó con palabras de admiración hacia la actitud profesional demostrada por el guardameta en los entrenamientos. El entrenador mexicano agregó: “Aplausos para David y la sinceridad que tuvo; es un caballero que vino y trabajó hasta que le dio el brazo, y bueno, así es el fútbol”.

Deseos de éxito y reestructuración en el equipo

El cuerpo técnico del Atlante expresó sus mejores deseos para la recuperación física del experimentado portero colombiano. El entrenador mexicano dejó clara su gratitud por el tiempo compartido en la pretemporada, deseándole lo mejor en las decisiones personales o profesionales que asuma en adelante.

🧤❌ ¡OSPINA NO REGRESARÁ CON ATLANTE!



Miguel Herrera terminó con la incertidumbre alrededor del colombiano: David Ospina ya no volverá a los Potros.

El ‘Piojo’ lamentó la situación y, sobre todo, reconoció la honestidad del guardameta para admitir que físicamente no estaba en… pic.twitter.com/OZkMvJPKWY — Claro Sports (@ClaroSports) August 16, 2026

Respecto al futuro personal del guardameta y los pasos inmediatos para el club, el Piojo señaló: “Lo que emprenda y decida hacer, seguramente le va a ir bien porque es una buena persona. Nosotros agradecidos con el momento que estuvo, con conocerlo y trabajar con él”.

Finalmente, la dirigencia y el cuerpo técnico avanzan en la reorganización del plantel para afrontar los torneos locales. La dirección técnica del Atlante reconfiguró la zona de la portería tras la salida del colombiano, sumando nuevos elementos para encarar la competencia sin detener la planificación institucional.