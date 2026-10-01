Fórmula 1 GP de Baréin: horarios para ver la carrera que se disputará en Malasia por el conflicto en Oriente Medio

Con Kimi Antonelli como rival a batir y con ánimo de revancha tras un Gran Premio de Azerbaiyán donde limitó los daños con un quinto lugar, la Fórmula 1 vive un fin de semana especial con el regreso a Malasia casi una década después para disputar allí el Gran Premio de Baréin.

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El motivo de esa circunstancia inusual es el conflicto en Oriente Medio, comenzado a finales de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de ese país contra otros estados de la zona.

Ello hizo que el Gran Premio de Baréin, previsto inicialmente para abril, tuviera que ser primero aplazado y en julio, con el reinicio de las hostilidades, se decidió que el habitual circuito de Sakhir no podía acoger la carrera este año y se trasladó a Sepang (Malasia).

Ese circuito, situado justo al lado del aeropuerto de Kuala Lumpur, es familiar para los amantes del motor por ser la casa habitual de uno de los Grandes Premios del Mundial de MotoGP, pero no recibe a la F1 desde 2017.

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Ese año puso fin a una racha de carreras de Fórmula 1 en Sepang que había comenzado en 1999.

La prueba de este fin de semana llevará por nombre “Gulf Air Grand Prix”, incluyendo el nombre de la aerolínea bareiní patrocinadora, y entre los pilotos que continúan actualmente en la F1 hay tres que saben lo que es ganar en Sepang: el español Fernando Alonso triunfó allí tres veces (2005, 2007, 2012), mientras que el inglés Lewis Hamilton (2014) y el neerlandés Max Verstappen (2017) lo hicieron una cada uno.

Max Verstappen recorriendo el circuito de Baréin de Fórmula 1 Foto: NurPhoto via Getty Images

Hora y canal para ver el Gran Premio de Baréin

Jueves 1 de octubre

Práctica #1

11:25 p. m. (COL) por Disney+.

Viernes 2 de octubre

Práctica # 2

03:00 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica # 3

11:25 p. m. (COL) por Disney+.

Sábado 3 de octubre

Clasificación (Pole position)

03:00 p. m. (COL) por Disney+.

Domingo 4 de octubre

Carrera

02:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.