Fernando Alonso definió su futuro en la Fórmula 1: anuncio oficial y equipo confirmado para 2027

Aston Martin confirmó la renovación de Fernando Alonso para la temporada 2027 de la Fórmula 1. El piloto español aplazó su retiro del automovilismo y seguirá haciendo equipo junto al canadiense Lance Stroll.

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Ambos renovaron sus contratos “a largo plazo” sin más precisiones del equipo y formarán “la dupla de pilotos más experimentada de la Fórmula 1”. La expectativa es que vuelvan a ser competitivos en la parte alta de la clasificación, luego de una temporada actual que ha sido desastrosa.

Alonso sólo ha sumado tres puntos en lo que va de campeonato y Stroll no ha puntuado. En la tabla de constructores, Aston Martin está clasificado en penúltima posición, por delante únicamente de la debutante Cadillac.

Así le ha ido a Fernando Alonso en Aston Martin

A sus 45 años cumplidos a finales de julio, Fernando Alonso, campeón del mundo de F1 en 2005 y 2006, renueva con Aston Martin. En la escudería británica ha disputado 85 grandes premios, con ocho podios, incluidos dos segundos puestos.

El español también ostenta el récord de más grandes premios disputados, con 442, y ha ganado un total de 32 carreras.

Stroll, por su parte, afrontará su undécima temporada en Fórmula 1 en 2027, y ha disputado más de 200 grandes premios, con tres podios en su palmarés. Salvo accidente, ambos tomarán parte este próximo fin de semana en el Gran Premio de Baréin, deslocalizado en Malasia por la guerra en el Golfo.

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Primeras declaraciones de Alonso

La continuidad de Fernando Alonso en Aston Martin ha generado controversia en España, donde no entienden la decisión de seguir en un equipo con pocas aspiraciones de campeonato.

El piloto español dio explicaciones al respecto: “Creo firmemente en lo que estamos construyendo. Contamos con un liderazgo sólido, así como con personas, socios e instalaciones increíbles. Espero con ilusión crear más recuerdos en la pista ante una afición apasionada. Su energía genera una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea especial”.

Lawrence Stroll, presidente ejecutivo del equipo, destacó que su hijo y Alonso “han sido una parte fundamental” de la trayectoria de Aston Martin. “Contar con dos pilotos que poseen su nivel de experiencia, compromiso y conocimientos aporta un valor inmenso a toda la organización”, resaltó.

“Estamos aquí para ganar y, aunque nuestro objetivo a corto plazo sigue siendo mejorar el rendimiento, creo que contamos con el talento de talla mundial necesario para alcanzar nuestras metas a largo plazo”, sentenció el directivo.

Lance Stroll coincidió con las palabras de Fernando Alonso. “He formado parte de este camino desde el principio y creo que contamos con los recursos y las personas necesarias para convertirnos en un equipo ganador”, advirtió el norteamericano.