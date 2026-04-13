Voz de mando en Ferrari habla de supuesta jugada de Michael Schumacher que habría llevado a Fernando Alonso a la gloria

La Fórmula es un escenario lleno de adrenalina, velocidad, victorias, derrotas, evoluciones tecnológicas, estrategias, desarrollos de motor y mecánicos que definen definitivamente a los quedan en la historia en la máxima carpa del automovilismo en el mundo.

Todo tiene que ser casi perfecto, porque una milésima de segundo puede condenar y alejar de las páginas de oro.

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Hablar de Michael Schumacher y Fernando Alonso es encapsular a la Fórmula 1 en una de las grandes batallas de la historia.

El automóvil de Ferrari y el otro de Renault andaban a la perfección, con los mejores desarrollos de esa época y con dos monstruos al volante que permitía más emociones que errores en la pista.

Este capítulo tuvo el desenlace que cualquier romántico quisiera escuchar: el más pequeño le dio un soberano golpe al máximo favorito y cambió la historia por completo.

El bañado con siete coronas de la Fórmula 1 se veía intocable hasta que llegó la gallardía de Fernando Alonso para bajarlo y así comenzar otro capítulo de la historia.

Sebastián Montoya y Fernando Alonso anunciaron su alianza de representación Foto: a14management_

En medio de esa larga disputa Schumacher versus Alonso, con duelos inéditos y victorias ‘in extremis’ llenas de tensión, hubo una polémica maniobra que aportó al desastre de Schumacher en el 2006, cuando perdió nuevamente con Fernando y además le fue arrebatada la victoria del Gran Premio de Mónaco, de los más prestigiosos del calendario.

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El ex jefe de Ferrari, Jean Todt, reveló en un pódcast lo que habría sucedido en el Gran Premio de Mónaco de 2006, que tuvo serias consecuencias que encaminaron el título de Fernando Alonso, además de la victoria en el Principado.

Habría sido uno de los gestos más polémicos en la carrera de Schumacher. Según Todt, todo pasó en la clasificación de Mónaco, cuando Schumacher habría actuado de forma deliberada, conduciendo su derrota y apagando la rivalidad con Alonso.

“Michael era un tipo excelente, pero pagó un precio muy alto cada vez que perdió el control. Eso también le costó el campeonato, como cuando se paró a propósito en Montecarlo con Alonso”, dijo Jean Todt en High Performance.

Avanzaba la Q3 cuando Michael habría detenido el auto intencionalmente en una de las curvas del Principado cerca del muro. Esta acción provocó una bandera amarilla intencional que impidió a otros pilotos completar las vueltas rápidas de clasificación. Esa maniobra perjudicó a Fernando Alonso, cuando el español iba en condiciones de mejora y veía la pole.

El piloto español se tuvo que detener y perdió la vuelta rápida, cuando Schumacher ya había asegurado la pole con esa vuelta amarilla. Las autoridades de la Fórmula 1 decidieron sancionarlo por la irregularidad de la acción y el alemán tuvo que partir desde la última casilla.

Esta maniobra tuvo un impacto directo en la lucha por el campeonato de ese año. Además de darle el triunfo a Alonso, quien había clasificado segundo en Mónaco, encaminó al español a su segundo título mundial, sacando grandes ventajas ante Michael, quien finalizó en la quinta posición.

“Él no sabía hacer trampas (Schumacher). Lo hizo dos veces, que yo sepa, pero lo hizo mal. Sería muy fácil hacerlo muchas veces, pero se equivocaba cuando lo intentaba”, dijo Jean Todt sobre uno de los capítulos más dramáticos de la Fórmula 1 y las ‘jugadas’ de uno de los mejores del mundo que lo condenaron en esa temporada.